جوان آنلاین: سخنگوی فراجا سردار سعید منتظرالمهدی میگوید که تیمِ تخصصی و ویژه کارآگاهانِ پلیس آگاهی تهران بزرگ، برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل فردی به هویت حمید رضا رجب زاده بلافاصله بعد از اعلام مفقودی تشکیل شده است.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا رجبزاده حدود ۱۵ روز پیش ناپدید شده بود، اما چهار روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده این فرد در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دستبهدست شد. بررسیها نشان میدهد بیشتر ادعاهای قبلی کانال ضدانقلاب جدیدالتاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده است، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است. مثلا پیش از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.
سخنگوی فراجا گفت: از رسانهها و مراجعِ خبری درخواست میشود با توجه به شروعِ تحقیقات کارآگاهان در خصوص علل و چگونگی وقوع حادثه؛ از هرگونه گمانهزنی بدون اتکا به مستندات اجتناب نمایند. گفتنی است تیم کارآگاهان پلیس بررسی خواهد کرد که اقدام تروریستی بوده یا قتل به دلایل شخصی انجام شده است.