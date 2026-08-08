لبنان یک افسر عالی رتبه ارتش حکومت سابق سوریه را دستگیر کرد

مقامات لبنانی سرلشکر «عادل عیسی» فرمانده سابق لشکر ۱۷ ارتش سوریه را که برای تکمیل مدارک اداری به سفارت سوریه مراجعه کرده بود، پس از ورود به سفارت در بیروت دستگیر کردند.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی روسیه الیوم به نقل از خبرگزاری فرانسه افزود که با توجه به همکاری‌های فزاینده قضایی و امنیتی بین بیروت و دمشق و تلاش‌های مقامات جدید سوریه برای پیگرد قانونی مقامات سابق متهم به ارتکاب تخلفات علیه سوری‌ها، دستگیری عیسی پیامد‌های سیاسی و امنیتی دارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این اولین باری است که لبنان یک افسر سابق سوری را در میان ده‌ها افسر نظامی و امنیتی با ادعای ارتکاب جنایت در رژیم سابق دستگیر می‌کند.

یک منبع قضایی لبنان گزارش داد که قاضی احمد رامی الحاج دادستان کل این کشور دستور دستگیری سرلشکر عیسی را تا زمان تحقیقات صادر کرده است.

به گفته وی، یک گشت از اداره مرکزی تحقیقات جنایی لبنان به سفارت سوریه اعزام شد و در آنجا عیسی را بازداشت و به بازداشتگاه کاخ دادگستری در بیروت منتقل کرد و تحقیقات در مورد وضعیت قانونی و اتهامات علیه او آغاز شده است.

این منبع قضایی به روزنامه الشرق الاوسط گفت که قاضی الحاج دادستان کل لبنان نامه‌ای به دادستان کل سوریه ارسال کرده و پرونده عیسی را درخواست کرده است.

این درخواست به او اجازه می‌دهد تا اتهامات و شواهد موجود علیه عیسی را بررسی کند تا تصمیم مناسبی در مورد استرداد او به مقامات سوریه، مطابق با رویه‌های قانونی اتخاذ کند.

مخالفان مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با هدف برکناری بشاراسد از قدرت؛ عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز کردند و سرانجام پس از ۱۱ روز در تاریخ یکشنبه ۱۸ آذرماه کنترل خود بر شهر دمشق را و خروج «بشار اسد» از کشور را اعلام کردند.