کامیون با راننده ۸ ساله در اصفهان توقیف شد

جوان آنلاین: سرهنگ عبدالرضا میرزایی اظهار کرد: یک دستگاه کامیون بنز در محور شاهین شهر کاشان با راننده ۸ ساله توقیف شد.

وی ادامه داد: مشاهده کودکان پشت فرمان خودروهای سنگین، موضوعی نگران‌کننده است که نباید با عنوان‌هایی مانند «تفریح»، «آموزش رانندگی» یا «چند دقیقه رانندگی در مسیر خلوت» عادی تلقی شود.

سرهنگ میرزایی افزود: هدایت خودروهای سنگین نیازمند آموزش تخصصی، مهارت، تجربه و برخورداری از گواهینامه متناسب است و یک کودک به دلیل نداشتن توانایی کافی برای تشخیص به‌موقع خطر، تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و کنترل وسیله نقلیه، به هیچ عنوان نباید پشت فرمان خودرو قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه جرم است و در صورت وقوع چنین تخلفی، وسیله نقلیه متوقف و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین در اختیار قرار دادن آگاهانه وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه نیز می‌تواند برای مالک یا فرد واگذارکننده، مسئولیت قانونی به همراه داشته باشد.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه عادی‌سازی چنین رفتارهایی می‌تواند زمینه تکرار آن را فراهم کند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید اجازه دهند هیجان، سرگرمی یا حتی تهیه یک فیلم کوتاه، امنیت و جان فرزندانشان و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد.

وی از والدین خواست از هرگونه آموزش عملی رانندگی به کودکان و نوجوانان در معابر عمومی، جاده‌ها و محیط‌های فاقد ایمنی خودداری کنند و تأکید کرد: پشت فرمان جای کودک نیست؛ حتی اگر مسیر کوتاه و خلوت باشد.