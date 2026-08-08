جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت روز خبرنگار، در فضای مجازی نوشت: خبرنگاران متعهد کشور در دشوارترین روزهای یک‌سال گذشته، با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری و در میدان جنگ شناختی، با خط تحریف، سیاه نمایی و تفرقه‌افکنی دشمن مقابله کردند.

در مقطعی که تمام دنیای کفر و استکبار، جنگی موجودیتی به ایران عزیز ما تحمیل کرده، عظمت کاری خبرنگاری بیش از پیش درک می‌شود.

خبرنگاری که سعی می‌کند خبرش درست و دقیق و سریع باشد و در عین حال التهاب و تشنج اجتماعی خلق نکند و امنیت روانی مردم را تثبیت کند، حقیقتاً هم‌سنگر همان رزمندگان پشت لانچر است که از تمامیت ارضی و عزت و اقتدار ایران عزیز دفاع و صیانت می‌کنند.

خبرنگار متعهد، دیده‌بان تیزبین میدان جنگ روایت‌هاست؛ او که با کلامی سدید و قلمی بصیر، خاکریزهای ذهن جامعه را در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان استقلال و اقتدار ایران، مستحکم می‌سازد و اجازه نمی‌دهد که غبار تردید، سیمای درخشان حقانیت ایران اسلامی را مخدوش نماید.

امروز که استکبار جهانی تمامی توان خود را در کارزار ناجوانمردانه جنگ شناختی به میدان آورده است، قلم خبرنگار متعهد ما، بسان تیری در چله‌ی کمان اقتدار ملی است.

مجاهدت‌های خبرنگاران را ارج می‌نهیم و پاسخگویی مسئولانه و متواضعانه به آنان را در دستگاه قضایی وظیفه خود می‌شماریم.

روز خبرنگار و یاد شهدای رسانه گرامی باد.