ترافیک سنگین در محورهای اصلی پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از شکل‌گیری ترافیک نسبتاً پرحجم و سنگین در شماری از بزرگراه‌ها و معابر اصلی پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین:سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: شکل گیری بار ترافیک نسبتا پرحجم و سنگینی را در مسیر غرب به شرق بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز نسبتا پرحجم و سنگین می‌باشد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از کمربند ایمنی توصیه کرد:بستن کمربند ایمنی از نخستین لحظات آغاز حرکت مؤثرترین و ساده‌ترین اقدام برای کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات رانندگی است و همه سرنشینان خودرو نیز بدون استثنا باید از آن استفاده کنند. متأسفانه برخی رانندگان و به‌ویژه سرنشینان عقب خودرو، استفاده از کمربند ایمنی را در سفرهای درون‌شهری ضروری نمی‌دانند در حالی که برخی از تصادفات در همین مسیرهای کوتاه و روزانه رخ می‌دهد و بستن کمربند ایمنی می‌تواند از بروز صدمات جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.رانندگان محترم لطفا پیش از حرکت از بسته بودن کمربند ایمنی تمامی سرنشینان اطمینان حاصل کنید چرا که رعایت قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی، مسئولیتی همگانی است و استفاده از کمربند ایمنی اقدامی ساده اما نجات‌بخش است که می‌تواند در لحظه وقوع حادثه، جان انسان‌ها را حفظ کند.