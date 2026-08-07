جوان آنلاین: مترجم منظومه اودیسه هومر به انگلیسی، با انتشار نقدی تند، اقتباس سینمایی کریستوفر نولان از این اثر را «افتضاح» توصیف کرد و گفت اگر خودش بخشی از این فیلمنامه را نوشته بود، از آن «شرمنده» می‌شد.

به گزارش فارس، امیلی ویلسون، نخستین زنی که منظومه حماسی اودیسه هومر را به انگلیسی ترجمه کرده است، در نقدی تند فیلم نولان را به باد انتقاد گرفت و نوشت: این اثر «هیچ حرف قانع‌کننده‌ای برای گفتن ندارد» و «از نظر روان‌شناختی، احساسی، سیاسی و اخلاقی فاقد عمق است.»

«اودیسه نولان بسیاری از عناصری که شعر هومر را به اثری بزرگ تبدیل کرده، ندارد. ساختار روایی فیلم صرفاً متکی به ترفند است. فیلمنامه افتضاح است. هیچ‌یک از شخصیت‌ها انگیزه قانع‌کننده‌ای برای رفتار یا گفتار خود ندارند. هیچ صحنه عاشقانه‌ای وجود ندارد و تمام غذا‌ها هم چندش‌آور به نظر می‌رسند.»

این استاد مطالعات کلاسیک دانشگاه پنسیلوانیا گفت: امیدوار بوده علاقه نولان به داستان «اودیسئوس»، او را به قله‌های تازه‌ای از خلاقیت برساند و شخصیت‌هایی باورپذیر خلق کند، اما به اعتقاد او، اقتباس نولان «ترکیب همیشگی عظمت‌نمایی و سطحی‌نگری» را تکرار کرده است.

ویلسون همچنین نوشت: فیلم «بیش از حد سردرگم» است و شخصیت‌های آن آن‌قدر پرداخت نشده‌اند که بتوانند ایده‌های بزرگی را که فیلم وعده‌شان را می‌دهد، منتقل کنند. او افزود: اگر بخشی از این فیلمنامه را نوشته بودم، از آن شرمنده می‌شدم.

ویلسون در گفت‌و‌گو با ساندی تایمز نیز بار دیگر از فیلم انتقاد کرد و گفت: از نظر احساسی اصلاً با فیلم ارتباط برقرار نکردم؛ بخشی از دلیلش این است که برخلاف اثر هومر، متن آن به‌خوبی نوشته نشده است.

«شخصیت‌ها آن عمقی را که شخصیت‌های هومر دارند، ندارند. مدام از خودم می‌پرسیدم: واقعاً برایم مهم است که این مرد به همسرش برسد؟ فیلم هیچ دلیلی به من نمی‌دهد که اهمیت بدهم.»

این انتقاد‌ها در حالی مطرح شده که خود نولان در جریان تبلیغات فیلم، بار‌ها از ترجمه ویلسون تمجید کرده بود. او سال گذشته در گفت‌و‌گو با مجله امپایر گفته بود: جمله آغازین ترجمه ویلسون، یعنی «از مردی پیچیده برایم بگو»، الهام‌بخش نگاه او به شخصیت «اودیسئوس» بوده است. نولان گفته بود: نبوغ این شخصیت، زیرکی و خلاقیتش، بخش مهمی از چیزی بود که مرا جذب کرد. او فقط یک سرباز نیست؛ یک استراتژیست فوق‌العاده و فردی بسیار مکار است.

«اودیسه» با بازی مت دیمون، آن هتوی، تام هالند، زندیا، رابرت پتینسون و الیوت پیج، تاکنون با استقبال گسترده منتقدان روبه‌رو شده و امتیاز ۹۴ درصد را در راتن تومیتوز کسب کرده است.

این فیلم همچنین با فروش بیش از ۶۵۰ میلیون دلار در دو هفته نخست اکران، به یکی از پرفروش‌ترین آثار سال تبدیل شده است.

با این حال، برخی منتقدان نیز از دیالوگ‌های امروزی و انتخاب بازیگران که به گفته آنان رویکردی «ووک» داشته، انتقاد کرده‌اند. «ووک» اصطلاحی است که در سال‌های اخیر برای اشاره به آثاری به کار می‌رود که توجه ویژه‌ای به موضوعاتی مانند تنوع نژادی، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها و مسائل عدالت اجتماعی دارند؛ هرچند مخالفان این رویکرد معتقدند چنین ملاحظاتی گاهی بر وفاداری به اثر اصلی یا روایت داستان سایه می‌اندازد. اقتباس نولان از «اودیسه» از زمان آغاز تولید یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های سال بود. فیلم با بودجه‌ای حدود ۲۵۰ میلیون دلار ساخته شد و با وجود استقبال گسترده منتقدان و موفقیت چشمگیر در گیشه، بار‌ها با انتقاد‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

پیش از این نیز مالکان یک کشتی تاریخی وایکینگی در سوئد مدعی شدند یکی از شناور‌های مورد استفاده در فیلم هنگام تصویربرداری آسیب دیده و استودیوی یونیورسال هزینه تعمیر آن را به‌طور کامل پرداخت نکرده است؛ ادعایی که یونیورسال آن را رد کرد. اکنون نیز نقد تند ویلسون، تازه‌ترین جنجال پیرامون این فیلم پرهزینه به شمار می‌رود.