 قصه ناتمام سرویس مدارس 

سرویس مدارس سال‌ها یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی تحصیلی بسیاری از خانواده‌هاست؛ خدمتی که قرار بود خیال والدین را از بابت رفت‌وآمد فرزندان راحت کند و دانش‌آموز را هر روز سالم و ایمن به مدرسه و دوباره به خانه برساند

جوان آنلاین: سرویس مدارس سال‌ها یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی تحصیلی بسیاری از خانواده‌هاست؛ خدمتی که قرار بود خیال والدین را از بابت رفت‌وآمد فرزندان راحت کند و دانش‌آموز را هر روز سالم و ایمن به مدرسه و دوباره به خانه برساند، اما حالا با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، این خیال برای برخی خانواده‌ها چندان آسوده نیست. گروهی از والدین نگران هزینه‌ها، کیفیت خدمات و نحوه فعالیت سرویس‌های سال تحصیلی پیش‌رو هستند و گروهی دیگر هنوز نمی‌دانند که تکلیف هزینه روز‌هایی که مدارس مجازی برگزار شد و دانش‌آموزان راهی مدرسه نشدند، چه می‌شود.

اما دغدغه والدین فقط به مبالغ پرداختی و عودت هزینه سال گذشته محدود نمی‌شود، بلکه آنها از ساعت‌هایی که بعضی رانندگان سرویس برای حرکت انتخاب می‌کنند نیز ناراضی هستند؛ ساعتی زودهنگام که گاه دانش‌آموز ناچار است بسیار زودتر از آنچه باید از خواب بیدار شود و همه اینها تکه‌هایی از پازل نگرانی خانواده‌ها درباره این خدمت دانش‌آموزی شده‌است.

صبح‌هایی زودتر از زنگ مدرسه!

هنوز خیلی از خانه‌ها چراغشان روشن نشده و تازه شهر دارد از خواب بیدار می‌شود که راننده سرویس جلوی در رسیده و می‌خواهد بچه‌ها را زودتر از موعد به مدرسه برساند. این برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی که چشم‌های خواب‌آلودشان هنوز با صبح زود کنار نیامده، سخت‌تر است، اما این قراری است که راننده سرویس گذاشته که آنها باید خیلی زود سوار خودرو و راهی مدرسه شوند.

برخی والدین گلایه می‌کنند که در سال تحصیلی گذشته، گاه زمان حرکت بعضی سرویس‌ها به قدری زود بوده که فرزندشان مجبور می‌شده زمان زیادی را پیش از شروع کلاس، در مدرسه منتظر بماند.

خانم کاکاوند که فرزندش کلاس سوم ابتدایی تحصیل می‌کند، می‌گوید: «بچه در این سن به خواب بیشتری نیاز دارد. وقتی مجبور است خیلی زود از خواب بیدار شود، طبیعی است که در طول روز خسته باشد. گاهی هنوز کلاس شروع نشده، انگار نصف انرژی روزش را از دست داده است، اما راننده سرویس می‌گفت برای اینکه بتواند همه بچه‌ها را به موقع به مدرسه برساند، ناچار است که تعدادی را زودتر سوار کند.» آنطور که والدین می‌گویند، وقتی دانش‌آموز، به‌خصوص در سال‌های ابتدایی تحصیل، با خستگی وارد کلاس می‌شود، تمرکز و شادابی او هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ موضوعی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما برای خانواده‌ای که هر روز شاهد خستگی فرزندش است، دغدغه ایجاد می‌کند.

بار‌ها و بار‌ها کارشناسان حوزه آموزش و حتی سلامت نیز درباره اهمیت خواب کافی دانش‌آموزان صحبت کرده‌اند. اینکه خواب مناسب، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، فقط زمان استراحت نیست، بلکه بخشی از فرایند یادگیری و رشد آنهاست که باید بدان توجه شود. پس بی‌تردید وقتی روز دانش‌آموز از همان ابتدا با خستگی آغاز شود، ادامه مسیر هم می‌تواند دشوارتر باشد.

دغدغه گذشته و نگرانی از آینده.

اما ماجرای سرویس مدارس فقط به ساعت بیدار شدن دانش‌آموزان ختم نمی‌شود. پای یک دغدغه قدیمی دیگر هم وسط است؛ هزینه‌ای که هر سال با شروع ثبت‌نام‌ها دوباره به فهرست نگرانی‌های خانواده‌ها اضافه می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها، آغاز سال تحصیلی فقط خرید کیف و دفتر و لباس مدرسه نیست، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های ریز و درشتی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، رقم قابل‌توجهی می‌شود. در این میان، سرویس مدرسه هم یکی از همان هزینه‌هایی است که گاهی حساب و کتاب خانواده‌ها را سخت‌تر می‌کند. والدین می‌گویند انتظارشان این نیست که خدمات سرویس مدارس بدون هزینه باشد، اما آنچه برای آنها اهمیت دارد، شفاف بودن مبلغ پرداختی و تناسب هزینه با کیفیت خدمتی است که دریافت می‌کنند.

خانم گندمی یکی از والدینی است که دو پسر مدرسه‌ای دارد و درباره هزینه‌های سرویس مدرسه می‌گوید: «وقتی بچه مدرسه‌ای داری، نمی‌توانی خیلی از هزینه‌ها را حذف کنی. سرویس هم برای خیلی از خانواده‌ها انتخاب نیست، یک ضرورت است. گاه به قدری این هزینه سرسام‌آور می‌شود که اصلاً نمی‌دانیم بر چه اساسی تعیین شده‌است. از همین حالا نگرانی بابت سرویس مدارس سال تحصیلی آینده را داریم. به خصوص برای افرادی مثل من که دو یا سه فرزند دارند.»

این مسئله، اما یک چالش دوسویه است، چراکه از یک سو، خانواده‌ها نگران افزایش هزینه‌ها هستند و از سوی دیگر، رانندگان می‌گویند فعالیت آنها باید از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد.

در همین ارتباط، سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، درباره نرخ سرویس مدارس گفت: «شورای اسلامی شهر تهران نرخ عادلانه‌ای را برای سرویس مدارس تعیین کرده‌است؛ نرخی که هم برای خانواده‌ها قابل قبول باشد و هم برای رانندگان سرویس مدارس از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد.»

او با اشاره به اینکه نرخ‌های مصوب باید به اطلاع خانواده‌ها و مدارس برسد، ادامه می‌دهد: «دریافت هرگونه مبلغی بیش از نرخ مصوب شورای شهر، غیرقانونی است و شهروندان و والدین می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران یا سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گزارش کنند.»

تشکری هاشمی همچنین درباره فعالیت سرویس‌های غیرمجاز می‌گوید خانواده‌ها باید از شرکت‌هایی استفاده کنند که مجوز رسمی سازمان تاکسیرانی را دارند، چراکه در این صورت علاوه بر کنترل نرخ‌ها، موضوعاتی مانند ایمنی خودرو و صلاحیت رانندگان نیز قابل نظارت خواهد بود.

مبالغی که برنگشت

اما داستان سرویس مدارس فقط به روز‌هایی که دانش‌آموزان راهی مدرسه می‌شوند مربوط نیست؛ بلکه هزینه سرویس روز‌هایی که مدارس تعطیل شدند و کلاس‌ها به فضای مجازی رفت، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. با شروع جنگ تحمیلی سوم و مجازی شدن مدارس از اسفندماه سال گذشته، عملاً از سرویس مدرسه استفاده نشد. در چنین شرایطی، برخی خانواده‌ها انتظار داشتند هزینه روز‌هایی که خدماتی دریافت نکرده‌اند، به آنها بازگردانده شود. با این حال، برخی والدین می‌گویند این اتفاق در همه مدارس به یک شکل رخ نداد و به‌ویژه در بعضی مدارس غیردولتی، مبالغ پرداخت‌شده بابت سرویس به طور کامل یا به موقع به خانواده‌ها بازنگشت.

آقای حسن‌زاده در این رابطه می‌گوید: «وقتی مدرسه تعطیل شد، طبیعتاً سرویس هم استفاده نمی‌شد. انتظار داشتیم هزینه روز‌هایی که خدماتی دریافت نکردیم، محاسبه و برگردانده شود. اما پاسخی که به ما دادند، این بود که هزینه برگردانده نمی‌شود. هرچند راه برای شکایت باز است، اما بر فرض که این شکایت به نتیجه هم برسد، چطور می‌توانیم فرزندمان را در سال تحصیلی جدید راهی همان مدرسه‌ای کنیم که از آن شکایت کردیم؟!»

لزوم شفافیت در دریافت مبالغ و نظارت دقیق بر سرویس‌ها

این گلایه‌ها، اما فقط محدود به تهران نیست و در شهر‌های مختلف کشور نیز خانواده‌هایی چنین دغدغه‌ای را مطرح کرده‌اند. در مشهد نیز موضوع بازگشت هزینه سرویس مدارس در دوره آموزش غیرحضوری، به یکی از موارد مورد پیگیری تبدیل شد.

به همین دلیل مرتضی چایچی‌مطلق، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد، اعلام کرده که شرکت‌ها موظف هستند مبالغ مربوط به سرویس‌های استفاده‌نشده را به خانواده‌ها بازگردانند و مستندات واریز این مبالغ را ارائه کنند.

او گفته است شرکت‌هایی که مدارک لازم درباره بازگشت هزینه‌ها را ارائه نکنند، مطابق قرارداد با آنها برخورد خواهد شد. همچنین خانواده‌هایی که معتقدند هزینه سرویس آنها بازگردانده نشده است، می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی ثبت کنند.

خانواده‌ها انتظار آن را ندارند که سرویس مدرسه برای فرزندانشان خدمتی بدون هزینه باشد؛ آنها خواسته‌شان کاملاً روشن است: اینکه در دریافت مبالغ سرویس‌ها و توجه به شرایط دانش‌آموزانی که قرار است هر روز این مسیر را طی کنند، شفافیت و حساسیت وجود داشته باشد؛ و صدالبته نظارتی کافی که تنها به بیان آنکه این کار یک تخلف است بسنده نشود. موضوعی مهم که نیاز است مسئولان مربوطه دقت و توجه بیشتری بدان داشته باشند.