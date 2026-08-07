دستمزد دلاری برای هنجارشکنی

خطیب نماز جمعه تهران: خبر‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در عرصه اجتماعی، از خارج از کشور دلار و ارز دریافت می‌کنند تا با یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ملت ایران مقابله کنند

جوان آنلاین: حجاب و عفاف ریشه‌های عمیقی در باور‌های مردم کشورمان دارد، آنچنانکه حجاب و پوشش بانوان ایرانی با تار و پود تاریخ این سرزمین آمیخته شده است. تغییر نگاه و سبک زندگی نسل‌های جدیدتر، اما حاصل پروژه‌ای است که سال‌هاست روی آن کار شده و با به کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها، برای قبح‌شکنی از بی‌حجابی و بدپوششی، جامعه را به سمت تغییر نگاه و باور‌های نسل جوان پیش برده است. هدف بعدی این پروژه، سرگرم کردن نسل جوان به مظاهر و استاندارد‌های زیبایی هالیوودی و خروجی آن، بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های ملی و آمادگی ذهنی برای سلطه‌پذیری است؛ جریانی که برای به ثمر رساندن آن، شاهد تحرکات گسترده‌ای در فضای مجازی و فضای حقیقی هستیم؛ از استخدام بلاگر‌ها برای تغییر نگاه و سبک زندگی تا استخدام افرادی برای عادی‌سازی بدپوششی در سطح شهر که به دلار پول می‌گیرند.

تغییر در سبک زندگی و نگاه مردم کشورمان پروژه‌ای است که پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله با تغییر مؤلفه‌ها و پارادایم‌های اجتماعی کلید خورد و رفته‌رفته با نگاه سلیقه‌ای برخی مدیران و سیاسی کردن مسئله حجاب و عفاف جلو رفت. کار به جایی رسید که بدحجابی‌های سازمان‌یافته از سوی باند‌های خارج از کشور به شکل گسترده‌ای وارد عرصه شدند تا هنجار پوشش و حجاب را بشکنند و از خط قرمز‌های آن عبور کنند. در این میان شبکه‌های ماهواره‌ای هم وارد عمل شدند. اما با گسترش اینترنت و روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، زمینه‌ها برای این هنجارشکنی و عبور از خط قرمز‌های حجاب و عفاف بیش از پیش فراهم شد، چراکه عبور از این خط قرمز‌ها در فضای مجازی بسیار در دسترس‌تر بود، اما اذهان عمومی جامعه را برای پذیرش و عادی‌سازی بدحجابی و بدپوششی در فضای رئال جامعه آماده می‌کرد.

عادی‌سازی بدحجابی در فضای مجازی

به همین خاطر هم رفته‌رفته با بروز و ظهور پدیده اینفلوئنسری در فضای مجازی، فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و بلاگر‌ها به عنوان صحنه‌گردانان جدید تغییر فرهنگ و باور‌های جامعه و عادی‌سازی و جریان‌سازی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وارد عرصه شدند. بدین ترتیب، با عبور از خط قرمز‌های فرهنگی و باور‌های دینی در حوزه حجاب و عفاف و پوشش، گام‌های نخست برداشتن حجاب را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم. در این میان، پروژه‌هایی همچون چهارشنبه‌های سفید، آزادی‌های یواشکی و دختران خیابان انقلاب هم کلید خورد تا عادی‌سازی بدحجابی و بی‌حجابی را از فضای مجازی به سطح جامعه آورده و با نمایش تصاویر بدحجابی‌های یواشکی در فضای مجازی و ضریب دادن به آن، افراد بیشتری را برای این هنجارشکنی ترغیب کنند. لیدر‌های تمامی این جریانات، اعم از جریان بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌ها یا جریان افراد و گروه‌های سازمان‌یافته، اما مستخدمین شبکه‌هایی بودند که هدف نهایی شان نه فقط گسترش بدحجابی و بی‌بندوباری در جامعه ارزشی ایران، بلکه تضعیف و سلطه‌پذیر کردن جامعه ایرانی بود.

دستمزد دلاری برای هنجارشکنی

ماجرای سازماندهی مغرضانه و تغذیه مالی شبکه‌های هنجارشکن در کشور، موضوعی است که حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به گزارش‌هایی درباره حمایت مالی از برخی رفتار‌های هنجارشکنانه تأکید کرد: «خبر‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در عرصه اجتماعی، از خارج از کشور دلار و ارز دریافت می‌کنند تا با یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ملت ایران مقابله کنند.»

وی بافت اصلی جامعه و خانواده‌های ایرانی را بافتی مبتنی بر حیا، عفاف و خانواده‌محوری دانست و این پدیده‌ها را امری تحمیلی بر فرهنگ عمومی کشور محسوب کرد.

از نگاه حجت‌الاسلام علی‌اکبری، تحرکات سازمان‌یافته‌ای با پشتیبانی دشمنان برای ترویج برهنگی، رفتار‌های هنجارشکنانه و جابه‌جا کردن مرز‌های عفت و حیا در حال انجام است و این اقدامات با سوءاستفاده از شرایط پس از جنگ دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: «اکنون وظیفه مؤمنان است که با بصیرت وارد میدان شوند. این دغدغه تنها به بانوان محجبه یا خانواده‌های مذهبی محدود نیست، بلکه بسیاری از افرادی که حتی پوشش متعارف‌تری دارند نیز نسبت به صحنه‌های ناهنجار اجتماعی ابراز نگرانی می‌کنند.»

راهکار عاقلانه، خردمندانه، برنامه‌ریزی‌شده

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخورد‌های احساسی، اظهار داشت: «مواجهه با این مسئله نباید صرفاً احساسی باشد، چراکه چنین رویکردی نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه زمینه دوقطبی‌سازی، تنش و سوءاستفاده دشمن را نیز فراهم می‌سازد.»

وی افزود: «راهکار صحیح، برخوردی عاقلانه، خردمندانه، برنامه‌ریزی‌شده و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، مردمی و نهاد‌های مسئول است تا جامعه بتواند به‌صورت مؤثر با این چالش مقابله کند.»

بخش زیادی از زنان و دخترانی که امروز با عادی‌سازی بدحجابی و بدپوششی، با پوشش‌هایی غیرمتعارف در سطح جامعه ظاهر می‌شوند، بی‌آنکه بدانند مجری پروژه‌ای شده‌اند که به دنبال تسلط بر جامعه ایران است و برای رسیدن به این تسلط، نیاز دارد از هر راهی شده جامعه ایران و خانواده ایرانی را متزلزل کند. زنان و دخترانی که بی‌تردید در صورت آگاهی از این ماجرا به گونه‌ای دیگر رفتار خواهند کرد و ارزش‌های ملی چندین‌هزارساله خود را همانند نسل‌های گذشته حفظ خواهند کرد.