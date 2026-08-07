کد خبر: 1372915
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
جامعه » اخبار كلی

متا در امریکا ۹۴۲ میلیون دلار محکوم شد

جوان آنلاین: دادگاه نیومکزیکو در ادامه پرونده جنجالی ایمنی کودکان، شرکت متا را به پرداخت ۹۴۲ میلیون دلار محکوم کرد. 
دادگاه ایالتی نیومکزیکو در ادامه پرونده جنجالی ایمنی کودکان، شرکت متا (صاحب اینستاگرام، فیسبوک و واتس‌اپ) را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار دیگر محکوم کرد. قاضی پرونده با اعلام اینکه فعالیت‌های متا مصداق «مزاحمت عمومی» است، تأکید کرد که آسیب‌های ناشی از این پلتفرم‌ها صرفاً محدود به فضای مجازی نبوده و به دنیای واقعی نیز تسری یافته است. 
در ماه مارس گذشته، هیئت منصفه نیومکزیکو در پرونده‌ای که توسط دادستان کل این ایالت اقامه شده‌بود، متا را به دلیل نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده و کوتاهی در حفظ ایمنی کودکان و بهره‌کشی جنسی از آنان مسئول شناخته و این شرکت را به پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار جریمه مدنی محکوم کرد. 
در مرحله دوم دادرسی که با هدف تعیین تکلیف وضعیت «مزاحمت عمومی» و سنجش میزان آسیب به کاربران نوجوان برگزار شد، دادگاه شرکت متا را مکلف کرد مبلغ ۵۶۷ میلیون دلار دیگر به صندوق «کاهش آسیب» جهت اجرای برنامه‌های حمایتی در نیومکزیکو پرداخت کند. 
قاضی «برایان بیدشید» در حکم خود، پلتفرم‌های متا را به کارخانه‌هایی تشبیه کرد که محصولاتشان همان تبلیغات و محتوای منتشرشده در اپلیکیشن‌هاست. وی آسیب‌های روانی و استثمار جنسی کودکان در این پلتفرم‌ها را «آلودگی» ناشی از فعالیت این کارخانه‌ها دانست و تأکید کرد همان‌طور که آلودگی، حق عمومی تنفس هوای پاک را سلب می‌کند، فعالیت‌های متا نیز فراتر از بستر نرم‌افزاری، کل جامعه و به‌ویژه کودکان را تحت تأثیر قرار داده‌است. اگرچه متا تهدید کرده بود که در صورت صدور حکم سنگین، ممکن است فعالیت خود را در نیومکزیکو متوقف کند و این حکم را فراتر از توان عملیاتی دانسته است، اما «رائول تورز»، دادستان کل نیومکزیکو، این اظهارات شرکت متا را صرفاً یک «ترفند تبلیغاتی» برای فرار از مسئولیت دانست. دادگاه نیز تصریح کرد هدف این حکم، تعطیلی فعالیت‌های متا نیست، بلکه ملزم کردن این شرکت به جبران آسیب‌های ناشی از عملکرد گذشته‌اش است. 
بخش عمده‌ای از جریمه نقدی برای برنامه‌های آموزشی ویژه معلمان، مشاوران مدرسه، روان‌شناسان و متخصصان بهداشت و مراکز سلامت جامعه هزینه خواهد شد. علاوه بر پرداخت نقدی، دادگاه دستورات سختگیرانه‌ای برای اعمال تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام صادر کرد؛ البته در این حکم، «واتس‌اپ» به دلیل عدم دخالت در ایجاد مزاحمت عمومی، از دایره این تغییرات مستثنی شد. 
دادگاه در این رابطه دستورات اجرایی‌ای هم برای متا صادر کرد:
- حریم خصوصی نوجوانان: حفظ تنظیمات پیش‌فرض «خصوصی» (Private) برای تمام کاربران زیر ۱۸ سال در اینستاگرام. 
- محدودیت‌های فیسبوک: محدود کردن لیست دوستان کاربران زیر ۱۸ سال به سایر نوجوانان به‌صورت پیش‌فرض. 
- امنیت در جست‌و‌جو: عدم نمایش حساب‌های کاربری نوجوانان در نتایج جست‌و‌جو (مگر با نام کاربری دقیق) و ممنوعیت پیشنهاد (Recommend) این حساب‌ها به دیگران. 
- نظارت والدین: عدم امکان تغییر تنظیمات پیش‌فرض توسط نوجوانان، مگر با رضایت قیم یا اثبات رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال). 
- ارتباطات: ممنوعیت ارسال پیام توسط بزرگسالانِ ناشناس به کاربران زیر ۱۸ سال و ممنوعیت پیشنهاد حساب‌های نوجوانان به سایر کاربران. 
- مدیریت زمان و اعلان‌ها: توقف اعلان‌های فوری (Push Notifications) برای کاربران زیر ۱۸ سال در ساعات ۱۰ شب تا ۷ صبح و همچنین در ساعات ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر (در روز‌های غیرتعطیل سال تحصیلی). 
- محدودیت استفاده: اجرای محدودیت استفاده اجباری به میزان حداکثر ۹۰ ساعت در ماه برای نوجوانان. 
- شفافیت: مخفی کردن «تعداد لایک‌ها» برای کاربران زیر ۱۸ سال و نمایش روزانه بنر‌های آموزشی جهت گزارش رفتار یا محتوای نامناسب.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دادگاه ، امریکا ، متا
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