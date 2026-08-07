کد خبر: 1372908
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

‌خبرنگاری در عصر بی‌توجهی 

1 هفدهم مرداد هر سال، روز خبرنگار فرا می‌رسد و بار دیگر از رسالت رسانه، حق مردم برای دانستن و جایگاه خبرنگاران سخن گفته می‌شود، اما پرسش اصلی این است که آیا خبرنگاری امروز هنوز همان کارکردی را دارد که باید داشته باشد؟ آیا رسانه همچنان می‌تواند در اصلاح امور، نظم‌بخشی به جامعه و دفاع از حقوق عمومی اثرگذار باشد، یا روز خبرنگار تنها به مناسبتی در تقویم رسمی کشور تبدیل شده است؟ 

هفدهم مرداد هر سال، روز خبرنگار فرا می‌رسد و بار دیگر از رسالت رسانه، حق مردم برای دانستن و جایگاه خبرنگاران سخن گفته می‌شود، اما پرسش اصلی این است که آیا خبرنگاری امروز هنوز همان کارکردی را دارد که باید داشته باشد؟ آیا رسانه همچنان می‌تواند در اصلاح امور، نظم‌بخشی به جامعه و دفاع از حقوق عمومی اثرگذار باشد، یا روز خبرنگار تنها به مناسبتی در تقویم رسمی کشور تبدیل شده است؟ 
ارزش خبرنگار زمانی آشکار می‌شود که نتیجه آن در جامعه دیده شود. اگر رسانه از یک آسیب اجتماعی پرده بردارد، افکار عمومی حساس شود، مسئولان پاسخ دهند، قانون اصلاح شود و مردم احساس کنند صدایشان شنیده شده است، آن‌گاه می‌توان گفت خبرنگاری به رسالت خود عمل کرده است. اما اگر هزاران گزارش منتشر شود و هیچ تغییری در واقعیت زندگی مردم رخ ندهد، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد که رسانه تا چه اندازه توان اثرگذاری خود را حفظ کرده است. نمونه‌های این وضعیت کم نیست. سال‌هاست رسانه‌ها درباره نابسامانی بازار خودرو، کیفیت پایین تولیدات داخلی، قیمت‌های غیرمتعارف، انحصار، ضعف خدمات پس از فروش و هزینه‌های سنگینی که بر مردم تحمیل می‌شود گزارش می‌نویسند. کارشناسان اقتصادی، حقوقی و صنعتی بار‌ها نسبت به پیامد‌های این وضعیت هشدار داده‌اند، اما نتیجه ملموس این همه مطالبه‌گری چیست؟ چرا همچنان یک شهروند ایرانی باید برای خودرویی که از نظر کیفیت با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد، هزینه‌ای سنگین بپردازد؟ چرا رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد؟ چرا درباره تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، پاسخگویی روشنی وجود ندارد؟ وقتی انبوه گزارش‌ها و هشدار‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، این احساس شکل می‌گیرد که رسانه دیگر توان تأثیرگذاری گذشته را ندارد. 
این مسئله تنها به صنعت خودرو محدود نیست. در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی محیط‌زیست، سال‌هاست کارشناسان و خبرنگاران از بحران‌ها سخن می‌گویند، اما هشدار‌ها اغلب در چرخه‌ای از انتشار و فراموشی گرفتار می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی رسانه است، اتفاقی که نه برای خبرنگاران، بلکه برای کل جامعه زیان‌بار است. 
از سوی دیگر، تغییرات فناوری نیز معادلات اطلاع‌رسانی را دگرگون کرده است. رسانه‌های رسمی دیگر تنها مرجع انتشار خبر نیستند و شبکه‌های اجتماعی بخش بزرگی از جریان اطلاع‌رسانی را در اختیار گرفته‌اند. سرعت انتشار خبر افزایش یافته، اما در بسیاری از موارد، راستی‌آزمایی و دقت قربانی این شتاب شده است. در چنین فضایی، شایعه و اطلاعات نادرست با سرعتی بیشتر از اخبار دقیق منتشر می‌شوند و مرز میان حقیقت و روایت‌های غیرمستند کمرنگ‌تر از گذشته شده است. 
اگر به دو یا سه دهه قبل بازگردیم، زمانی که شبکه‌های اجتماعی هنوز به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل نشده بودند، رسانه‌های حرفه‌ای جایگاهی متفاوت داشتند. انتشار یک گزارش تحقیقی می‌توانست یک پرونده را به جریان بیندازد، یک مطالبه عمومی را شکل دهد و مسئولان را وادار به پاسخگویی کند. مخاطب نیز رسانه را مرجع معتبر خبر می‌دانست و خبرنگار احساس می‌کرد حاصل روز‌ها تحقیق و پیگیری او می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند. 
امروز، اما رسانه‌ها علاوه بر همه محدودیت‌های حرفه‌ای، با مشکلات اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. دغدغه تأمین معاش برای بسیاری از خبرنگاران به مانعی جدی در مسیر تولید محتوای عمیق و تحقیقی تبدیل شده است. خبرنگاری که ناچار است بیش از آنکه به کشف حقیقت بیندیشد، نگران هزینه‌های زندگی باشد، چگونه می‌تواند تمام ظرفیت حرفه‌ای خود را صرف مطالبه‌گری و نظارت عمومی کند؟ 
جامعه‌ای که به هشدار‌های رسانه بی‌اعتنا باشد، در واقع یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اصلاح خود را تضعیف کرده است. بی‌توجهی به گزارش‌های مستند، تنها نادیده گرفتن زحمات خبرنگاران نیست، بلکه نادیده گرفتن حق مردم برای آگاهی و حق جامعه برای اصلاح است. اگر قرار باشد هیچ نهادی نسبت به پرسش‌های رسانه پاسخگو نباشد، میدان برای شکل‌گیری انحصارها، رانت‌ها و شبکه‌هایی که بدون پاسخگویی بر منابع عمومی اثر می‌گذارند، گسترده‌تر خواهد شد. شاید بزرگ‌ترین احترام به روز خبرنگار، برگزاری مراسم و صدور پیام‌های تبریک نباشد. احترام واقعی آن است که رسانه دوباره بتواند نقش طبیعی خود را در جامعه ایفا کند، یعنی پرسش بپرسد، پاسخ بخواهد، مطالبه عمومی را نمایندگی کند و اثر این مطالبه‌گری در زندگی مردم دیده شود. 
تا زمانی که گزارش‌های مستند تنها منتشر شوند و هیچ بازتاب عینی در تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی مسئولان و اصلاح امور نداشته باشند، روز خبرنگار بیش از آنکه یادآور قدرت رسانه باشد، یادآور جای خالی کارکردی خواهد بود که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: خبرنگار ، رسانه ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

فوتبال و آن «بالا»!

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

خروج بازار اوراق امریکا از فرمان فدرال رزرو

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار