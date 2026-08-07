امریکا از رؤیای تسلیم تا پذیرش واقعیت ایران

توافق احتمالی میان ایران و امریکا را باید در چارچوب تحولات عمیقتر جنگ و تغییر موازنههای راهبردی تحلیل کرد، زیرا این توافق صرفاً یک رویداد دیپلماتیک، نظامی یا توقف یک دوره از درگیریها نیست، بلکه بازتابی از فاصله میان محاسبات اولیه آغازکنندگان جنگ و واقعیتهای شکلگرفته در میدان است. مهمترین پیام راهبردی این روند، آشکار شدن شکاف میان اهداف اعلامی ترامپ و امریکا در آغاز جنگ، مبنی بر تحمیل شکست سریع و وادار کردن ایران به تسلیم، با شرایطی است که در نهایت ایران را به یک بازیگر مؤثر در تعیین مسیر پایان جنگ تبدیل کرد.
در ابتدای جنگ، راهبرد امریکا بر پایه یک برآورد حداکثری از ظرفیت فشار و یک ارزیابی حداقلی از توان مقاومت ایران طراحی شده بود. محاسبه واشینگتن این بود که ترکیب حملات نظامی گسترده، فشارهای اقتصادی، جنگ روانی، عملیات رسانهای و ایجاد شکافهای داخلی میتواند در مدت کوتاهی ساختار تصمیمگیری ایران را تحت فشار قرار داده و تهران را به پذیرش خواستههای طرف مقابل وادار کند. در این چارچوب، جنگ نه به عنوان یک منازعه طولانیمدت، بلکه به عنوان عملیاتی برای تغییر حکمرانی در ایران تعریف شده بود.
اما تحولات بعدی نشان داد که این برآورد با پیچیدگیهای واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ظرفیتهای بازدارندگی، قدرت نظامی، تجربه تاریخی و تابآوری جامعه ایرانی در مواجهه با بحرانها و همچنین تحولات محیط منطقهای و بینالمللی همخوانی نداشته است. ایران برخلاف انتظار طراحان اولیه جنگ، نه دچار فروپاشی تصمیمگیری شد و نه از معادلات منطقهای کنار گذاشته شد، بلکه با تکیه بر مجموعهای از ظرفیتهای سخت، نرم و خردمند در میدان، توانست موقعیت خود را در فرآیند جنگ حفظ و ارتقا دهد و در شکلدهی به مسیر پایان آن نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
تغییر ماهیت جنگ؛ از تلاش برای تحمیل اراده تا ضرورت پذیرش واقعیت قدرت: یکی از مهمترین نشانههای تغییر معادله، تحول در ادبیات و رفتار سیاسی طرف مقابل است. جنگی که در ابتدا با هدف تحمیل اراده یکجانبه و دستیابی به یک پیروزی سریع آغاز شده بود، به تدریج به عرصهای تبدیل شد که در آن هزینههای استمرار درگیری، پیامدهای منطقهای، محدودیتهای سیاسی و ضرورت مدیریت بحران، طرفهای درگیر را به سمت سازوکارهای توافق و تنظیم جدید روابط سوق داد.
در این میان، توافق فعلی نشان میدهد که پایان جنگ برخلاف تصور اولیه، نتیجه تسلیم یک طرف و پیروزی طرف دیگر نیست، بلکه محصول یک فرآیند پیچیده از مقاومت، بازدارندگی، محاسبه هزینهها و پذیرش واقعیتهای قدرت است. به بیان دیگر، ایران توانست از موقعیتی که قرار بود در آن صرفاً موضوع تصمیم دیگران باشد، به یکی از عوامل تعیینکننده در معماری پایان جنگ تبدیل شود.
این تحول، دارای اهمیت راهبردی فراوان است، زیرا در نظام بینالملل امروز، قدرت صرفاً در توانایی آغاز جنگ یا وارد کردن ضربه خلاصه نمیشود، بلکه توانایی مدیریت بحران، حفظ انسجام داخلی، ایجاد هزینه برای طرف مقابل، بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماتیک و تبدیل فشارها به فرصتهای سیاسی، بخش مهمی از مفهوم قدرت ملی را تشکیل میدهد.
شکست یک تصور سنتی درباره جنگهای جدید: جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که الگوی جنگهای قرن بیستویکم با جنگهای کلاسیک تفاوت اساسی دارد. در گذشته، برتری نظامی میتوانست به سرعت به پیروزی سیاسی منجر شود، اما در شرایط کنونی، پیروزی در میدان نظامی الزاماً به معنای دستیابی به اهداف سیاسی نیست. تجربه این جنگ نشان داد که میان «توانایی وارد کردن خسارت» و «توانایی تحمیل نتیجه سیاسی پایدار» فاصله وجود دارد.
امریکا و متحدانش ممکن است از ظرفیتهای گسترده نظامی، فناوری پیشرفته و قدرت اقتصادی برخوردار باشند، اما تبدیل این ظرفیتها به نتیجه سیاسی مطلوب، نیازمند درک دقیق از محیط راهبردی، شناخت اراده و ظرفیت طرف مقابل و توجه به پیامدهای منطقهای و جهانی اقدامات نظامی است.
از این منظر، یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در این فرآیند، جلوگیری از تبدیل جنگ به یک سناریوی از پیش تعیینشده و بازگرداندن عنصر عدم قطعیت به محاسبات طرف مقابل بود. این امر باعث شد که جنگ از یک پروژه کوتاهمدت برای تحمیل خواستهها، به یک بحران پیچیده تبدیل شود که مدیریت پایان آن نیازمند تعامل و پذیرش نقش بازیگران مختلف، بهویژه ایران، باشد.
ایران از هدف جنگ به بازیگر تعیینکننده پایان جنگ: تحلیل روند جنگ نشان میدهد که ایران توانست سه اقدام راهبردی مهم انجام دهد:
نخست؛ حفظ ظرفیت تصمیمگیری مستقل: مهمترین هدف جنگ، کاهش قدرت انتخاب و استقلال تصمیمگیری ایران بود. اما استمرار توان تصمیمسازی و مدیریت بحران نشان داد که فشار نظامی و سیاسی نتوانسته است این ظرفیت را ضعیف کند.
دوم؛ تبدیل مقاومت به سرمایه برای مشروعیت سیاسی: ایران تلاش کرد هزینههای تحمیل جنگ را صرفاً به یک مسئله نظامی محدود نکند، بلکه آن را به یک موضوع مرتبط با استقلال، امنیت ملی و جایگاه منطقهای پیوند دهد. این امر موجب شد جنگ به عرصهای برای رقابت روایتها و مشروعیتبخشی سیاسی نیز تبدیل شود.
سوم؛ حفظ نقش در نظم پساجنگ: مهمترین نشانه تغییر معادله آن است که ایران در مرحله پایان جنگ صرفاً دریافتکننده تصمیمات دیگران نیست، بلکه یکی از طرفهای اصلی و تعیینکننده است که بدون در نظر گرفتن منافع و ملاحظات آن، امکان شکلگیری یک توافق پایدار و نظم جدید دشوار بلکه غیرممکن خواهد بود.
الزامات دوره پساجنگ؛ تبدیل موفقیت میدانی به دستاورد پایدار: با وجود اهمیت تغییر معادله، مرحله پساجنگ به همان اندازه دوره جنگ اهمیت دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که موفقیت در یک بحران، زمانی به دستاورد راهبردی تبدیل میشود که با برنامهریزی دقیق برای آینده همراه باشد. ایران در دوره پساجنگ نیازمند آن است که ضمن حفظ دستاوردهای دفاعی- امنیتی، بازدارندگی و ارتقای سلاحهای راهبردی به چند محور اساسی توجه کند:
• بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
• ارتقای توان اقتصادی برای کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی
• تبدیل تجربه جنگ به یک دکترین جامع بازدارندگی ملی
• فعالتر کردن دیپلماسی منطقهای و بینالمللی
• تقویت قدرت نرم و روایتسازی مؤثر در افکار عمومی جهان
• بهرهگیری از فرصتهای جدید در نظم در حال گذار جهانی.
توافق احتمالی کنونی را میتوان نشانهای از تغییر یک معادله مهم دانست: جنگی که با هدف تحمیل شکست سریع و تسلیم ایران آغاز شد، در مسیر خود به فرآیندی تبدیل شد که ایران در آن توانست جایگاه یک بازیگر مؤثر و تعیینکننده را حفظ کند. این تحول به معنای پایان همه رقابتها و فشارها نیست، بلکه نشاندهنده ورود به مرحله جدیدی از رقابت راهبردی است که در آن قدرتها تلاش خواهند کرد از ابزارهای مختلف برای تأثیرگذاری بر آینده ایران استفاده کنند.
درس اصلی این تجربه برای مطالعات راهبردی آن است که در جهان پیچیده امروز، هیچ قدرتی صرفاً با اتکا به برتری تکبعدی و نظامی نمیتواند اراده خود را بر یک بازیگر دارای ظرفیتهای تاریخی، هویتی و ژئوپلیتیکی تحمیل کند. پیروزی واقعی در عصر جدید، حاصل ترکیب قدرت سخت، قدرت نرم، خردمندی دیپلماتیک، انسجام داخلی و توان تبدیل بحران به فرصت است. از این منظر، مهمترین تحول جنگ اخیر نه صرفاً در میدان نبرد، بلکه در تغییر جایگاه ایران از «موضوع فشار» به «عامل اثرگذار در تعیین آینده» قابل مشاهده است.