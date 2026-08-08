«اولین بازی» نمایشی که پس از ۲۱ سال همچنان با مخاطب همراه است

جوان آنلاین: کارگردان نمایش «اولین بازی» با مرور بیش از دو دهه اجرای این اثر، از تجربه حضور آن در مسیر پیاده‌روی اربعین، تغییر فرم اجرا و همراهی نسل‌های مختلف هنرمندان سخن گفت و تأکید کرد ماندگاری یک اثر، در ارتباط مستمر با مخاطب معنا پیدا می‌کند.



نمایش «اولین بازی» به کارگردانی میثم یوسفی و نویسندگی امیر مشهدی عباس، یکی از آثار حاضر در دهمین همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان» است؛ نمایشی که نخستین بار سال ۱۳۸۴ با حمایت حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار هنر روی صحنه رفت و اکنون پس از ۲۱ سال، در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا برای زائران اجرا می‌شود.

میثم یوسفی، کارگردان این اثر، با اشاره به پیشینه «اولین بازی» گفت: این نمایش طی سال‌های گذشته در سالن‌های حرفه‌ای تئاتر، کانون پرورش فکری و جشنواره‌های مختلف داخلی اجرا شده و در کنار اجرا‌های صحنه‌ای، تجربه اجرای میدانی را نیز پشت سر گذاشته است. سال گذشته این اثر برای نخستین بار در مسیر پیاده‌روی اربعین اجرا شد و امسال نیز برای دومین سال پیاپی میزبان زائران حسینی است.

وی درباره فضای اجرای نمایش در مسیر نجف تا کربلا اظهار کرد: حضور در میان زائران، تجربه‌ای متفاوت از اجرای تئاتر است. در این مسیر، مخاطب دیگر تنها تماشاگر نیست، بلکه با حال‌وهوای معنوی پیاده‌روی ارتباط عمیق‌تری با اثر برقرار می‌کند و همین موضوع اجرای نمایش را برای گروه نمایشی متفاوت و ارزشمند کرده است.

یوسفی با اشاره به داستان نمایش توضیح داد: «اولین بازی» روایت پسربچه‌ای است که در جریان اجرای تعزیه دو طفلان حضرت مسلم (ع)، به دلیل غیبت یکی از بازیگران، در خیال خود وارد دنیایی فانتزی می‌شود؛ جایی که عروسک‌ها و اشیا جان می‌گیرند و هر یک بخشی از روایت عاشورا را بازگو می‌کنند. این نمایش با بهره‌گیری از تکنیک‌های نمایش عروسکی، نقالی و موسیقی، تلاش می‌کند مفاهیم عاشورایی را برای مخاطبان روایت کند.

کارگردان این اثر درباره شیوه اجرای امسال نیز گفت: نمایش به صورت میدانی و با استفاده از پلی‌بک اجرا می‌شود تا امکان ارائه آن در فضای باز و برای شمار بیشتری از زائران فراهم باشد.

وی همچنین با اشاره به حضور هنرمندان مختلف در طول بیش از دو دهه اجرای این اثر افزود: در سال‌های گذشته، هنرمندان بسیاری از حوزه تئاتر عروسکی، تئاتر کودک، تلویزیون و سینما در کنار این نمایش حضور داشته‌اند. از جمله زنده‌یاد علی سلیمانی که صدای او همچنان در این اثر شنیده می‌شود، سهیلا جوادی، محمد فرشته‌نژاد و دیگر هنرمندانی که در ماندگاری این نمایش نقش داشته‌اند.

یوسفی با اشاره به ترکیب بازیگران اجرای امسال نیز گفت: این دوره با حضور گروهی از بازیگران حرفه‌ای و پیشکسوتان تئاتر، از جمله سعید تاجیک، بهروز مهرعلیان، آریاراد انصاری‌شاد، محمد منتظر، آزاده فرهنگیان و محمد فرض‌نژاد روی صحنه می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: ماندگاری یک اثر هنری تنها به تعداد اجرا‌ها یا سال‌های حضور آن روی صحنه وابسته نیست، بلکه زمانی ارزش پیدا می‌کند که در هر دوره بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند؛ ارتباطی که «اولین بازی» پس از ۲۱سال، همچنان آن را در مسیر‌های تازه تجربه می‌کند.