تاجرنیا: حال تیم خوب است جز پنجره بسته!

رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با انتشار پیامی خطاب به هواداران این تیم، ضمن اشاره به آخرین وضعیت آبی‌پوشان، تأکید کرد تنها مشکل فعلی باشگاه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات است.