جوان آنلاین: البرز، کهندژ صنعت و تجلیگاه نوآوری در نزدیکی پایتخت، سرزمینی است که با تلفیق منابع طبیعی بکر و خوشههای صنعتی متراکم، جایگاهی بیبدیل در پیکره اقتصاد ایران یافته است. این استان، نه تنها پل ارتباطی میان دشتهای وسیع و شریانهای اقتصادی کشور است، بلکه به واسطه جمعیت جوان و پویای خود، به یکی از مهمترین مراکز جذب استعداد و سرمایه بدل شده است. تنوع زیستی از ارتفاعات شمالی تا دشتهای صنعتی جنوبی، البرز را به استانی با پتانسیلهای راهبردی تبدیل کرده که مدیریت هوشمندانه در آن، ضامن پایداری و رشد فزاینده شاخصهای توسعه ملی است.
واگذاری امید در قالب زمین
در شرایطی که نوسانات اقتصادی و تأثیرات جنگ سایه خود را بر روند اجرای پروژههای عمرانی انداخته بود، مدیریت ارشد استان البرز توانست با تغییر ریل سیاستهای اجرایی، مطالبات دیرینه مردم را در اولویت قرار دهد. در همین راستا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با اشاره به اهمیت این چرخش راهبردی گفت: «سیاست ما به کلنگزنیهای جدید ختم نشده و تمرکز بر اتمام طرحهای زمینگیر شدهای است که سالها حقوق مردم را معطل گذاشته بودند و امروز با افتخار، زمینهای واگذار شده در طرح جوانی جمعیت را به عنوان نماد تعهد دولت به خانوادهها میبینیم.»
واگذاری ۶ هزار و ۹۵۵ قطعه زمین با اعتباری بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان، یک سیاست اجتماعی برای تثبیت جمعیت و ایجاد امنیت روانی در خانوادههاست. علی صفری در تشریح ابعاد این طرح افزود: «این اقدام در شهرستانهای نظرآباد، اشتهارد و ماهدشت، نه فقط پاسخ به نیاز مسکن، بلکه موتور محرکی برای رونق ساختوساز، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش انگیزه فرزندآوری است که میتواند چهره اقتصادی این مناطق را دگرگون کند.»
بر همین اساس، افتتاح ۱۲۰ واحد مسکونی در شهرک ناز فردیس نیز به عنوان بخشی از پازل نهضت ملی مسکن، بر این عزم جدی صحه میگذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز معتقد است: «پروژههای مسکنسازی در البرز، فراتر از دیوارکشی و سقفزنی، به معنای بازگشت اعتماد عمومی به نظام برنامهریزی است، چراکه ما به دنبال ایجاد سکونتگاههایی هستیم که با استانداردهای زندگی امروز همخوانی داشته و فشار تورم مسکن را برای مردم کاهش دهد.»
زیرساختها از آب تا انرژیهای پاک
بزرگترین چالش البرز در دهه اخیر، عقبماندگی زیرساختی در حوزههای آب و انرژی است؛ گرهای که به نظر میرسید به این سادگیها باز نشود، اما افتتاح مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب کرج در ماهدشت پس از ۱۵سال وقفه، نشان داد که اراده اجرایی میتواند حتی سنگینترین پروژههای نیمهتمام را نیز به سرانجام برساند. معاون عمرانی استاندار در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: «تصفیهخانه ماهدشت، نماد پایان ۱۵ سال چشمانتظاری مردم است و با ظرفیت تصفیه فاضلاب برای ۲۸۰ هزار نفر، نه تنها بحرانهای زیستمحیطی را مهار میکند، بلکه منابع آبی جدیدی را برای صنعت و کشاورزی استان تأمین خواهد کرد.» در کنار مدیریت منابع آب، البرز با نگاه به آینده، به سوی انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کرده است تا ناترازی انرژی را مهار کند. صفری با تأکید بر نقش نیروگاههای خورشیدی گفت: «افتتاح ۱۷نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵۴مگاوات، نسخهای شفابخش برای پایداری شبکه برق استان و کاهش خاموشی صنایع است که همزمان با ایجاد فرصتهای شغلی، البرز را به الگویی در حوزه انرژیهای پاک در کشور تبدیل میکند.»
افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب با بهرهبرداری از پنج مخزن بزرگ با ظرفیت ۴۷ هزار و ۲۰۰ مترمکعب، بخش دیگری از این پازل است. به گفته صفری، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، تابآوری تأسیسات آبرسانی ما را در شرایط بحران افزایش میدهد و این یعنی مدیریت هوشمندانه منابعی که برای بقای استان حیاتی هستند.
توسعه عدالت، سلامت و آموزش برای همه
توسعه آموزشی و درمانی در استانی که نرخ مهاجرت بالایی دارد، یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است. ساخت پنج مدرسه ۱۲ کلاسه در مناطق محرومی، چون خرمدشت، محمدشهر و ماهدشت، اقدامی برای توزیع متوازن سرانههای آموزشی است. صفری در این باره گفته است که کاهش تراکم کلاسها و افزایش سرانه آموزشی، حق مسلم دانشآموزان البرزی است و ما با احداث این مدارس در مناطقی که سالها با کمبود فضا مواجه بودند، تلاش کردیم عدالت آموزشی را از حرف به عمل تبدیل کنیم.
در حوزه سلامت نیز افتتاح مرکز جامع سرطان امامعلی (ع) به عنوان نخستین مرکز دولتی رادیوتراپی، فصل جدیدی در پزشکی استان گشوده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اعتبار هزار میلیارد تومانی این پروژه گفت: «افتتاح این مرکز به همراه بیمارستانهای سیدالشهدا (ع) و حضرت ولیعصر (عج) در کمالشهر، نقطه عطفی در تاریخ درمان استان است که نیاز شهروندان به مراجعه به تهران را به حداقل رسانده و هزینههای کمرشکن درمان را برای خانوادهها کاهش میدهد.»
مرکز مدیریت بحران و تلهمتری البرز، به عنوان مغز متفکر پایش لحظهای مخاطرات، تکمیلکننده این زنجیره توسعه است. هوشمندسازی مدیریت بحران با استفاده از تکنولوژی CMR، ضرورتی اجتنابناپذیر برای استانی با جمعیت متراکم و زیرساختهای حساس است که سرعت واکنش مسئولان را در برابر بلایای طبیعی به شکلی چشمگیر افزایش خواهد داد و این یعنی البرز امروز، بسیار آمادهتر از گذشته به سوی آینده حرکت میکند.
مسیر تحولآفرین البرز، اگرچه با تکمیل این پروژهها به مرحله خوبی رسید، اما در واقع آغازی است برای فصلی نو در حکمرانی محلی. آنچه امروز شاهدیم، عبور از بنبستهای مزمن با تکیه بر همگرایی نهادهای اجرایی است که در آن «اعتماد عمومی» به عنوان اصلیترین سرمایه اجتماعی، احیا شده است. برای تداوم این شتاب، ضروری است که مدیریت استان از فاز «احداث» به فاز «بهرهوری هوشمند» تغییر ریل دهد. زیرساختها بدون پیوستهای فرهنگی و زیستمحیطی، ناقص خواهند ماند. بنابراین اولویت پیش رو، حفظ، نگهداری و ارتقای کیفیت بهرهبرداری از این دستاوردهاست و آینده البرز در گرو حفظ این روحیه سازندگی است. اگر این شتاب مدیریتشده استمرار یابد، البرز به قطب اصلی ثبات صنعتی و توسعه پایدار در کشور بدل خواهد شد؛ جایی که پیشرفت، از هدف فراتر رفته و تجربهای عینی و روزمره برای تمامی شهروندان خواهد بود.