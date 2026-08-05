کد خبر: 1372717
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
ونگر هم پشت مرد سوئیسی را خالی کرد 

اینفانتینو دست به دامن امباپه شد

1 کمتر کسی باور می‌کرد رئیس سوئیسی فیفا بعد از برگزاری جام جهانی به‌زعم خودش موفق ۲۰۲۶ این‌گونه تنها بماند و حالا روز به روز به در خروجی فیفا نزدیک‌تر شود. 
فریدون حسن

جوان آنلاین: کمتر کسی باور می‌کرد رئیس سوئیسی فیفا بعد از برگزاری جام جهانی به‌زعم خودش موفق ۲۰۲۶ این‌گونه تنها بماند و حالا روز به روز به در خروجی فیفا نزدیک‌تر شود. 
اینفانتینو این روز‌ها به هر دری می‌زند تا خودش را از گردابی که نزدیک شدن به ترامپ قمارباز برایش ایجاد کرده نجات دهد، اما هرچه بیشتر دست و پا می‌زند بیشتر گرفتار می‌شود. جالب است که حتی تکذیبیه‌ها و بیانیه‌های حمایتی فیفا و چند کشور خودفروخته هم نتوانسته گرهی از کار او باز کند. 
دو روز پیش بود که روزنامه تایمز انگلیس اعلام کرد جیانی اینفانتینو برای نجات شغلش از دولت ترامپ درخواست کمک کرده است، به‌طوری‌که او بار‌ها تلاش کرده که با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما ترامپ به تماس‌های تلفنی او پاسخ نمی‌دهد. انتشار این خبر با واکنش مرکز رسانه‌ای فیفا روبه‌رو شد. این مرکز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «رئیس فیفا در روز‌های اخیر هیچ تماسی با رئیس‌جمهور ایالات متحده یا هیچ‌یک از اعضای دولت او نداشته است. این ادعا کاملاً بی‌اساس است.» 
طبق اعلام تایمز، اینفانتینو احساس می‌کند در برابر موج گسترده گزارش‌های منفی رسانه‌ای «تنها و منزوی» شده و به همین دلیل در جست‌وجوی متحدان بانفوذی است که به‌صورت علنی از او حمایت کنند. با این حال تلاش‌های هماهنگی برای برکناری اینفانتینو که آماده رقابت برای چهارمین دوره ریاست فیفا بود، در حال انجام است و یوفا در حال سازماندهی این تلاش‌هاست. 
با وجود ادعای فیفا، اینفانتینو روز به روز تنهاتر می‌شود. آخرین شخص مهمی که پشت رئیس فیفا را خالی کرد، آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال و یکی از مدیران فیفاست که مدعی شده از طرح جنجالی واگذاری برگزاری جام جهانی به شرکت‌های خصوصی اطلاعی نداشته و از طریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته است. 
آرسن ونگر، رئیس توسعه جهانی فیفا، در بحبوحه رسوایی فزاینده فروش حق برگزاری جام جهانی، تلاش کرد تا از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا که برای استعفا تحت فشار است، فاصله بگیرد. 
ونگر که در طول جام جهانی کنار اینفانتینو دیده می‌شد به دلیل سکوتش درباره فروش سهام برگزاری جام جهانی، مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما تصمیم گرفت بیانیه‌ای رسمی صادر کند. ونگر گفت: «در فیفا، من سمت رئیس توسعه جهانی فوتبال را برعهده دارم. به همراه تیمم، بر تجزیه و تحلیل داده‌های بازی، مرکز آموزش آنلاین فیفا و توسعه آموزش جوانان از طریق ۶۰ آکادمی در ۶۰ کشور، جایی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، در کنار مسابقات جوانان در سراسر جهان نظارت دارم.» 
او ادامه داد: «علاوه بر این، من به عنوان مشاور فنی شورای فیفا در زمینه قوانین بازی کار می‌کنم. در این طرح استراتژیک شرکت نکردم و برای اولین بار از طریق گزارش‌های رسانه‌ها از این پروژه مطلع شدم. تصمیم به لغو این پروژه کاملاً ضروری و غیرقابل انکار بود، زیرا من به شدت به وجود یک فیفای مستقل که با تعهد، شفافیت و صداقت به فوتبال خدمت کند، اعتقاد دارم.» 
در این میان اینفانتینو برای حفظ جایگاه خود دست به اقدامات عجیب و غریبی می‌زند. یکی از این اقدامات ارسال پیام برای کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه بود. اینفانتینو در این پیام از عملکرد درخشان کاپیتان تیم ملی فرانسه در جام جهانی تقدیر کرد و نوشت که امباپه با به ثمر رساندن ۱۰ گل برای دومین دوره متوالی موفق به کسب کفش طلای جام جهانی شده است. رئیس فیفا همچنین تأکید کرد مهاجم رئال‌مادرید با ثبت چند رکورد مهم، از جمله قرار گرفتن در صدر فهرست بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی و تیم ملی فرانسه نام خود را بیش از پیش در تاریخ فوتبال ماندگار کرده است. 
اگرچه پیام رئیس فیفا در ظاهر صرفاً برای تقدیر از امباپه منتشر شده بود، اما زمان انتشار آن باعث شد برخی از ناظران درباره انگیزه واقعی این اقدام پرسش‌هایی را مطرح کنند، از جمله اینکه برخی آن را تلاشی برای تقویت رابطه با یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فوتبال دنیا می‌دانند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تاج ، فدراسیون ، فیفا
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