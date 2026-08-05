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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
در آسیایی ناگویا همه ایرانی‌ها مدال می‌خواهند 

چالش‌های هندبال، جنگندگی ووشو 

1 هرچه به زمان شروع بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش ملی‌پوشان و تیم‌های اعزامی کشورمان به بیستمین دوره این بازی‌ها افزایش پیدا می‌کند
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: هرچه به زمان شروع بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش ملی‌پوشان و تیم‌های اعزامی کشورمان به بیستمین دوره این بازی‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
کاروان «فرشته‌های میناب» ماه آینده به ژاپن اعزام خواهد شد و جامعه ورزش و مردم ایران چشم امید به درخشش تیم‌ها و ورزشکاران خود در المپیک آسیایی دارد. با این‌حال کار سختی پیش‌روی کاروان اعزامی است و کسب مدال هم در رشته‌های تیمی و هم در انفرادی، بسیار سخت خواهد بود. 

 انتظار از هندبال 
هندبال یکی از رشته‌های تیمی ایران در بازی‌های ناگویا است و با گذشت چند دوره از مدال‌آوری هندبال کشورمان در بازی‌های آسیایی، رسیدن شاگردان نناد کلاییچ به سکوی قاره‌کهن انتظاری بزرگ به‌حساب می‌آید. تیم‌ملی هندبال مردان در حالی سهمیه اعزام به بازی‌های آسیایی را کسب کرده که ۱۶ سال از آخرین مدال این رشته در این رویداد می‌گذرد. پس از مدال برنز تیم‌ملی هندبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، هندبالیست‌های کشورمان در بازی‌های ۲۰۱۰ گوانگژو ضمن کسب مقام نایب‌قهرمانی، مدال نقره را به گردن آویختند. 
بعد از قطع همکاری با رافائل کاستیلو اسپانیایی و با اینکه مربیان خارجی تمایل زیادی به حضور در ایران نداشتند، فدراسیون هندبال نناد کلاییچ را به‌عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد. سرمربی کروات تمرینات ملی‌پوشان را زیر نظر دارد و بازی‌های آسیایی ناگویا اولین محک جدی او خواهد بود. دومین مرحله از تمرینات در سبزوار برگزار شد و باید منتظر دیگر برنامه‌های کلاییچ و فدراسیون برای آمادگی هرچه بیشتر هندبالیست‌ها باشیم. 

 کار سخت تیم جوان 
مربی تیم‌ملی معتقد است با توجه به همگروهان‌مان در بازی‌های ناگویا، کار تیم جوان کلاییچ در این دوره بسیار سخت خواهد بود. بحرین، کره‌جنوبی، کویت و قزاقستان، حریفان ما در مرحله گروهی این بازی‌ها خواهند بود. به‌همین خاطر است که حمید شاه‌نشین، دستیار نناد کلاییچ در گفت‌و‌گو با ایرنا نسبت به دیدار‌های سخت پیش‌رو هشدار داد: «در گروه سختی در بازی‌های آسیایی قرار داریم، اما تلاش می‌کنیم با این تیم جوان نمایش خوبی از خود نشان دهیم. در این دو اردو شناخت سرمربی کروات از بازیکنان بیشتر شده است. بحرین چند ماه قبل عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و کویت نیز تیم سوم مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به حساب می‌آید. همچنین کره‌جنوبی همواره یکی از قدرت‌های برتر قاره‌کهن در رشته هندبال بوده است.» 
شاه‌نشین از احتمال غیبت لژیونر‌ها در بازی‌های آسیایی خبر داد: «برای آنکه با قدرت کامل به ناگویا برویم، پیگیر هستیم تا لژیونر‌ها هم در این بازی‌ها باشند و به ما کمک کنند. البته باشگاه‌های خارجی ملزم به در اختیار گذاشتن بازیکنان ما برای تیم‌ملی نیستند. دوره قبل به خاطر این موضوع لژیونر‌ها را در هانگژو نداشتیم و شاید در این دوره هم آنها را نداشته باشیم. تلاش می‌کنیم در این بازی‌ها، عملکرد خوبی داشته باشیم. تمام سعی سرمربی کروات این است که در سیستم دفاعی و حمله ترکیب خاصی داشته باشیم و به هماهنگی برسیم. از الان هم نمی‌توانم بگویم که به دور بعد صعود می‌کنیم یا خیر، زیرا عملاً این حرف در این لحظه بیهوده است و باید در فضای بازی‌ها قرار بگیریم. تیم‌ملی هندبال نسبت به چهار سال پیش تغییرات زیادی داشته و خیلی جوان‌تر شده است. یکی از اهداف فدراسیون چشم‌انداز جوان‌سازی تیم برای سال ۲۰۲۸ است تا تیم کاملاً پوست‌اندازی کرده باشد و میادین زیادی ببیند و تجربه زیادی 
کسب کند.» 

 پوست‌اندازی ووشو 
ووشو یکی از رشته‌های مدال‌آور رزمی است و در دوره قبلی بازی‌های آسیایی دو طلا، چهار نقره و یک برنز برای کاروان ایران توسط ووشوکاران به ارمغان آمد. با این‌حال سهم تیم ساندا بانوان تنها یک نقره (الهه منصوریان) و یک برنز (شهربانو منصوریان) بود. تیم‌ملی ساندا بانوان هم دستخوش تغییرات زیاد شده و سپردن سکان هدایت این تیم به مریم هاشمی، اصلی‌ترین تغییر است. 
هاشمی که خود از قهرمانان ووشو کشورمان بوده، مسئولیت سنگین سرمربیگری سانداکاران در بازی‌های آسیایی ناگویا را پذیرفته است. سرمربی ساندا بانوان در گفت‌و‌گو با ایرنا قول داد همه شاگردانش در ناگویا با تمام قوا به میدان بروند: «تا یک هفته مانده به اعزام تلاش می‌کنیم سطح فنی ملی‌پوشان را به ۱۰۰ درصد برسانیم. در هفته پایانی تمرکزمان روی ریکاوری خواهد بود تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. حضور ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی نسبت به تمام ادوار گذشته متفاوت است و باید ایرانی بودن و جنگجو بودن خودمان را در این میدان نشان دهیم. ووشو دچار یک پوست‌اندازی شده است. این دوره پوست‌اندازی شاید یک افت کوتاه داشته باشد، اما در ادامه یک جهش بسیار قوی خواهد داشت. نمی‌دانم در این دوره از بازی‌های آسیایی چه اتفاقی خواهد افتاد، اما قول می‌دهم من و بچه‌هایم همه توان خودمان را بگذاریم و تلاش کنیم. با این حال، مطمئن باشید در دوره بعدی بازی‌های آسیایی، چه مریم هاشمی باشد و چه نباشد، نتایج درخشانی رقم خواهد خورد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، هندبال ، مسابقات
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