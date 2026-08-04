ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

روابط عمومی دفتر رهبر معظم انقلاب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است

جوان آنلاین: در روز‌هایی که جمهوری اسلامی ایران همچنان درگیر پیامد‌های رویارویی با امریکا و رژیم صهیونیستی و مواجهه با جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمنان است، انتشار برخی ادعا‌های تأییدنشده درانتساب برخی مطالب به رهبر معظم انقلاب، بار دیگر اهمیت رجوع به منابع رسمی و پرهیز از بازنشر اخبار فاقد سند را آشکار کرد. ماجرایی که از انتشار یک ادعا درباره استعفای رئیس‌جمهور و واکنش رهبر معظم انقلاب آغاز شد، سپس با واکنش دفتر رئیس‌جمهوری، اظهارات صریح شخص رئیس‌جمهور و در نهایت اطلاعیه رسمی روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی به پایان رسید؛ اطلاعیه‌ای که ضمن تعیین مرجع رسمی انتشار اخبار و پیام‌های مرتبط با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد ادعای مطرح شده درباره نامه رئیس‌جمهور «از اساس کذب و خلاف واقع» است.

آغاز ماجرا با یک ادعا

نخستین حلقه این ماجرا، انتشار سخنانی از سید محمدباقر خرازی، مدیر حوزه علمیه امام هادی (ع) بود؛ اظهاراتی که به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد و واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. وی مدعی شده بود رهبر انقلاب در پاسخ به نامه‌ای منتسب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: «یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم.» خرازی در ادامه، ادعا‌های دیگری نیز درباره تغییرات احتمالی در شورای عالی امنیت ملی، جابه‌جایی برخی مسئولان و نقش وزیر امور خارجه در مذاکرات مطرح کرد؛ مطالبی که بدون ارائه هیچ‌گونه سند یا تأیید رسمی در فضای رسانه‌ای دست به دست شد. انتشار گسترده این ادعا‌ها موجب شد موضوع به یکی از محور‌های اصلی بحث در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها تبدیل شود.

دفتر رئیس‌جمهوری: استعفا کذب محض است

پس از انتشار این ادعاها، نخستین واکنش رسمی از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری منتشر شد. مهدی طباطبایی با رد کامل این شایعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ادعای استعفای رئیس‌جمهور واهی و کذب محض است. ائتلاف شوم خناسان دروغ‌گو و اصحاب افراط و بی‌تدبیری، اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه رفته است. دو سال از ناکامی‌شان در میدان ملی انتخابات گذشته، هنوز در پی انتقام از اراده ملت‌اند. عروسک خیمه‌شب‌بازی دشمنان ایران شده‌اند. اسفناک است...». این موضع‌گیری، نخستین تکذیب رسمی ادعای مطرح شده بود و نشان داد دولت، انتشار این اخبار را بخشی از فضاسازی علیه انسجام داخلی کشور ارزیابی می‌کند.

پاسخ مستقیم رئیس‌جمهور به شایعات

اندکی بعد، تیزر گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن وی مستقیماً به شایعات مطرح شده پاسخ داد. رئیس‌جمهور ابتدا با اشاره به هماهنگی کامل دولت با نیرو‌های مسلح گفت: «ما با نیرو‌های نظامی کاملاً هماهنگ هستیم؛ آدم‌هایی آنجا هستند، حالا اگر من تهدید (به استعفا) علی‌رغم میل رهبری کنم، آیا به سمت من می‌آیند؟ این جفایی در حق آن آدم‌هاست.»

پزشکیان سپس با صراحت هرگونه بحث درباره استعفا را رد کرد و افزود: «اگر من بخواهم استعفا دهم، رسماً اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام؛ استعفا نخواهم داد؛ خواهم ایستاد.»

وی همچنین درباره هدف انتشار این شایعات اظهار داشت: «این‌ها می‌خواهند اختلافی درست کنند؛ رهبری یک چیز می‌فرماید و آنها چیز دیگری می‌گویند، اما چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است.»

رئیس‌جمهور در ادامه گفت‌وگوی خود، با اشاره به همکاری و همراهی رهبر معظم انقلاب در موضوعات مختلف از جمله قانون حجاب، بر هماهنگی میان دولت و ارکان نظام تأکید کرد و همچنین درباره برخی فضاسازی‌ها پیرامون حوادث دی‌ماه توضیحاتی ارائه داد و خارج‌نشینان و رسانه‌های ضدانقلاب را نامرد و وطن‌فروش خواند که آمار حدود ۳ هزار نفری کشته‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ را ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر اعلام کردند.

پایان رسمی ماجرا با اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب

سرانجام، روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، به تمام گمانه‌زنی‌ها و نقل‌قول‌های منتشر شده پاسخ داد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت اربعین حسینی و ادای احترام به روح بلند رهبر شهید انقلاب، به اطلاع مردم شریف و مبعوث شده ایران می‌رساند، در روز‌های اخیر برخی نقل‌قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است که متأسفانه زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است. بر همین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:

۱- مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود فاقد سندیت و صحت می‌باشد.

۲- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند.

مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»

اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب، علاوه بر تکذیب صریح ادعای مطرح شده، یک اصل مهم رسانه‌ای را نیز مورد تأکید قرار داد؛ اینکه تنها پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، مراجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مواضع مربوط به رهبر معظم انقلاب هستند و هر مطلبی خارج از این چارچوب، فاقد سندیت و اعتبار است. این تصریح، پاسخی روشن به فضایی بود که طی روز‌های گذشته بر پایه نقل‌قول‌های بدون منبع معتبر شکل گرفته بود.

جنگ روایت‌ها و ضرورت هوشیاری رسانه‌ای

تجربه روز‌های اخیر بار دیگر نشان داد که در فضای پرشتاب شبکه‌های اجتماعی، یک ادعای فاقد سند می‌تواند ظرف مدت کوتاهی به موضوعی فراگیر تبدیل شود؛ اما در مقابل، واکنش سریع و شفاف نهاد‌های رسمی قادر است از تداوم ابهام و گسترش شایعات جلوگیری کند. آنچه در این ماجرا بیش از هر چیز اهمیت دارد، توصیه مکرر رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت، انسجام ملی و صیانت از اعتماد عمومی است؛ توصیه‌ای که در اطلاعیه رسمی دفتر ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفته و هرگونه اقدامی را که به اختلاف‌افکنی، نسبت‌های نادرست و تشویش افکار عمومی منجر شود، در راستای اهداف بدخواهان و دشمنان ملت ایران توصیف کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که به گفته مسئولان کشور، همچنان با تهدید‌های امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای امریکا و رژیم صهیونیستی روبه‌رو است و بخش مهمی از این تقابل، در عرصه جنگ شناختی و عملیات روانی دنبال می‌شود. در چنین فضایی، انتشار اخبار تأییدنشده، نسبت دادن سخنان فاقد سند به عالی‌ترین مقامات نظام و تلاش برای القای اختلاف میان ارکان حاکمیت، صرف‌نظر از انگیزه منتشرکنندگان، نتیجه‌ای جز مخدوش کردن آرامش روانی جامعه و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده رسانه‌های معاند ندارد.

از همین منظر، اطلاعیه صریح دفتر رهبر انقلاب را می‌توان نه فقط تکذیب یک نقل‌قول، بلکه هشداری صریح نسبت به پیامد‌های انتشار اخبار بی‌پایه و دعوتی دوباره به رجوع به منابع رسمی دانست. در شرایط حساس کنونی، که دشمنان ایران همزمان در عرصه‌های نظامی، امنیتی و رسانه‌ای در پی تضعیف انسجام داخلی هستند، دامن زدن به چنین ادعا‌ها و شایعاتی، اگر همسویی آگاهانه با پروژه‌های رسانه‌ای دشمن نباشد، دست‌کم بازی در زمینی است که هدف آن تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در جامعه است؛ همان مسیری که رهبر معظم انقلاب بار‌ها با تأکید بر حفظ انسجام ملی، احترام به مسئولان خدمتگزار و پرهیز از اختلاف‌افکنی، نسبت به آن هشدار داده‌اند.