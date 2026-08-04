کد خبر: 1372540
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
فرمانده نیروی زمینی سپاه از آمادگی کامل قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)برای مقابله با هرگونه تهدید خبر داد

هر خطای محاسباتی پایانش گورستان متجاوزان است

1 در شرایطی که تحرکات برخی بازیگران خارجی و گروهک‌های تروریستی در مرز‌های شمالغرب همواره با رصد دقیق نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است
بازیگران خارجی

جوان آنلاین: در شرایطی که تحرکات برخی بازیگران خارجی و گروهک‌های تروریستی در مرز‌های شمالغرب همواره با رصد دقیق نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل عملیاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، هشدار داد هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی یا عناصر گروهک‌های تروریستی، نه تنها بی‌پاسخ نخواهد ماند، بلکه سرنوشت متجاوزان را به «گورستان دسته‌جمعی عناصر خبیث و مزدور» در این منطقه گره خواهد زد؛ هشداری که در امتداد راهبرد اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پایان یافتن دوران «بزن‌ودررو» و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید علیه امنیت کشور ارزیابی می‌شود. 
به گزارش سپاه‌نیوز، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی رزمندگان مناطق عملیاتی شمالغرب، با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروی زمینی سپاه در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق عملیاتی شمالغرب، اظهار کرد: «به حول و قوه الهی، با تجربه گرانقدر سال‌های متمادی دفاع از سرزمین مقدس ایران اسلامی و بهره‌گیری از ایمان، تکنولوژی و علوم روز، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهک‌های تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته‌جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل نمایند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح و مسئولان ارشد کشور بار‌ها بر این اصل تأکید کرده‌اند که دوران «بزن‌ودررو» علیه جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است. بر اساس این راهبرد بازدارنده، هرگونه اقدام خصمانه، تجاوز یا تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، با پاسخی متناسب، قاطع و در زمان و مکان مورد انتخاب جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد؛ رویکردی که به گفته مسئولان، هدف آن افزایش هزینه هرگونه ماجراجویی و جلوگیری از خطای محاسباتی دشمنان است. 
در همین چارچوب، تأکید فرمانده نیروی زمینی سپاه بر تبدیل شدن مناطق عملیاتی شمالغرب به «گورستان متجاوزان» را می‌توان ادامه همان پیام بازدارنده‌ای دانست که طی سال‌های گذشته بار‌ها از سوی فرماندهان نیرو‌های مسلح بیان شده و در مقاطع مختلف نیز در میدان عمل، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تهدید‌ها و اقدامات خصمانه، نشان‌دهنده پایبندی به این راهبرد بوده است. 
سردار کرمی در سخنان خود سه مؤلفه اصلی اقتدار رزمندگان نیروی زمینی سپاه را نیز مورد توجه قرار داد؛ تجربه سال‌های طولانی دفاع از ایران اسلامی، ایمان و روحیه انقلابی رزمندگان و بهره‌گیری از فناوری‌ها و علوم روز. به گفته وی، ترکیب این ظرفیت‌ها در کنار اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، موجب شده است تا نیرو‌های مستقر در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را داشته باشند. 
منطقه شمالغرب کشور به دلیل موقعیت راهبردی، همواره از اهمیت ویژه‌ای در تأمین امنیت ملی برخوردار بوده است. از این رو، تأکید فرمانده نیروی زمینی سپاه بر آمادگی رزمندگان این منطقه، علاوه بر هشدار به دشمنان خارجی و گروهک‌های تروریستی، بیانگر استمرار راهبرد هوشیاری، رصد اطلاعاتی و آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح برای صیانت از امنیت و ثبات مرز‌های جمهوری اسلامی ایران است. پیام اصلی سخنان فرمانده نیروی زمینی سپاه روشن است؛ هرگونه خطای محاسباتی علیه جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌ای سنگین برای عاملان آن به همراه خواهد داشت و همان‌گونه که فرماندهان و مسئولان عالی کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند، هر فرد یا جریانی که تهدیدی را متوجه ایران کند، با پاسخی سخت، قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد؛ پاسخی که به تعبیر سردار کرمی، می‌تواند سرزمین شمالغرب را به «گورستان متجاوزان و عناصر مزدور» تبدیل کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تروریسم ، متجاوز ، سپاه
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