جوان آنلاین: مناسبت‌هایی مثل عاشورا و اربعین، بازار انتشار و معرفی کتاب‌هایی که از زوایای مختلف به این رویداد‌های عظیم مذهبی و اجتماعی می‌پردازند، رونق می‌گیرد. اگر تا چند سال پیش بیشتر آثار منتشر شده درباره اربعین بر خاطره‌نگاری، سفرنامه یا روایت‌های احساسی استوار بودند، امروز دامنه این ادبیات گسترده‌تر شده و پژوهش‌های جامعه‌شناختی، رمان، تحلیل‌های تاریخی و حتی آثار آموزشی نیز به آن افزوده شده‌اند. همین تنوع نشان می‌دهد که اربعین به موضوعی جدی برای نویسندگان، پژوهشگران و ناشران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که هر نویسنده‌ای تلاش می‌کند آن را از منظر خود روایت یا تحلیل کند.

خوانش جامعه‌شناختی اربعین

در میان آثار منتشر شده، کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملاتی جامعه‌شناختی» به دبیری و گردآوری محسن حسام‌مظاهری جایگاه متفاوتی دارد. این کتاب از نخستین تلاش‌های جدی برای مطالعه علمی اربعین به شمار می‌رود و می‌کوشد این آیین را از سطح روایت‌های صرفاً احساسی و تبلیغی فراتر ببرد و آن را به عنوان یک «پدیده اجتماعی» مورد بررسی قرار دهد. نویسندگان این مجموعه معتقدند اربعین را نمی‌توان فقط در قالب یک مناسک مذهبی توضیح داد، زیرا در این رویداد، دین، سیاست، رسانه، هویت، مناسک، روابط اجتماعی و تجربه زیسته انسان‌ها به شکلی پیچیده درهم تنیده‌اند.

اهمیت این کتاب در آن است که اربعین را رخدادی اجتماعی می‌بیند که در آن شبکه‌های مردمی، موکب‌داران، رسانه‌ها، نهاد‌های دینی و دولت‌ها همگی در شکل‌گیری تجربه نهایی زائران نقش دارند. نویسندگان کتاب نشان می‌دهند که این آیین چگونه توانسته هویت شیعی را در مقیاسی فراملی بازتولید کند و روابط میان میزبان و میهمان را به یکی از عناصر اصلی تجربه معنوی تبدیل سازد. همین نگاه تحلیلی باعث شده است «پیاده‌روی اربعین؛ تأملاتی جامعه‌شناختی» برای پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان مطالعات دین و فرهنگ به یکی از منابع مرجع تبدیل شود.

«چای عراقی»، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه گروهی از اربعین است که با گردآوری محمدرضا شرفی‌خبوشان و همراهی نویسندگان جوان و چند چهره شناخته‌شده ادبیات معاصر، شکل گرفته است. این کتاب جهان متنوعی از روایت‌های انسانی را پیش روی خواننده می‌گذارد؛ جهان‌هایی که در ظاهر در مسیر نجف تا کربلا رخ می‌دهند، اما در عمق، به زندگی روزمره، رنج‌های پنهان و تصمیم‌های دشوار انسان امروز گره خورده‌اند.

در این مجموعه، زائران انسان‌هایی خسته، آسیب‌دیده و گاه درگیر تناقض‌های اخلاقی هستند. هر داستان همچون یک استکان چای عراقی، کوتاه، اما پر از مزه است؛ لحظه‌ای گذرا که در آن دو مسیر انسانی به هم می‌رسند و سپس از هم جدا می‌شوند. نویسندگان با پرهیز از شعارزدگی، تلاش کرده‌اند تجربه اربعین را از سطح روایت‌های کلیشه‌ای به عمق مواجهه‌های واقعی و ملموس ببرند.

کشف لایه‌های انسانی پیاده‌روی اربعین

در کنار این پژوهش دانشگاهی، آثار دیگری نیز هر کدام تصویری متفاوت از اربعین ارائه می‌کنند. کتاب «بدو دجله، بدو»، نوشته معصومه صفایی‌راد، تجربه‌ای شخصی و سفرنامه‌ای از مسیر نجف تا کربلاست که نویسنده در آن علاوه بر روایت سفر، تلاش می‌کند مخاطب را با تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم عراق آشنا کند. نگاه او بیش از آنکه بر گزارش وقایع استوار باشد، بر کشف لایه‌های انسانی این سفر تمرکز دارد و تصویری متفاوت از عراق امروز ارائه می‌دهد.

رمان «باغ اسلیمی»، نوشته بشری‌صاحب نیز از زاویه‌ای داستانی به اربعین نزدیک می‌شود. ماجرای جابه‌جایی اتفاقی کوله‌پشتی یک دانشجوی ایرانی و یک جامعه‌شناس آلمانی، بستری برای ورود شخصیت اروپایی داستان به مسیر پیاده‌روی اربعین فراهم می‌کند. نویسنده از خلال این روایت، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی و حتی محیط‌زیستی این اجتماع بزرگ را به تصویر می‌کشد و تلاش می‌کند اربعین را از نگاه فردی بیرون از جهان تشیع روایت کند.

در حوزه اندیشه دینی نیز کتاب «همرزمان حسین (ع)»، مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۵۱ است که با نگاهی تاریخی و تحلیلی، سیره سیاسی و اجتماعی ائمه را بررسی می‌کند. هرچند این کتاب مستقیماً درباره اربعین نیست، اما فهم فلسفه قیام عاشورا و جایگاه امام حسین (ع) را به عنوان زمینه‌ای برای درک فرهنگ اربعین دنبال می‌کند.

پیوند مسائل روز با مفاهیم مذهبی

رمان «اربعین طوبی»، نوشته سیدمحسن امامیان نیز با الهام از یک داستان واقعی، زندگی زنی ایرانی را روایت می‌کند که سرنوشتش با تحولات معاصر ایران و عراق گره خورده است. پیاده‌روی اربعین در این اثر بستری برای بازخوانی تاریخ، جنگ، مهاجرت، انتظار و امید است و نویسنده از خلال خاطرات شخصیت اصلی، روایت زندگی دو ملت را در کنار هم قرار می‌دهد.

در میان آثار آموزشی و تحلیلی، کتاب «دعوا سر اولویت است»، نوشته سیدعلی‌اصغر علوی با رجوع به واقعه عاشورا، بر مسئله تشخیص اولویت‌ها در زندگی تأکید می‌کند و مفاهیم مذهبی را به مسائل امروز پیوند می‌زند. «حسینیه»، نوشته محمدعلی جاودان نیز با زبانی ساده، فضیلت عزاداری و زیارت اربعین را همراه با توصیه‌هایی برای برگزارکنندگان مراسم حسینی تشریح می‌کند و بیشتر مخاطبان عمومی را هدف قرار داده است.

کتاب «زندگی اربعینی»، نوشته علیرضا پناهیان نیز اربعین را الگویی برای سبک زندگی جمعی معرفی می‌کند و آن را تمرینی برای همبستگی، مقاومت و آمادگی جامعه اسلامی می‌داند. در مقابل، «پادشاهان پیاده»، نوشته بهزاد دانشگر و محمدعلی جعفری بر روایت‌های مستند زائران استوار است؛ اثری که با حفظ لحن راویان از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تلاش می‌کند تجربه انسانی پیاده‌روی اربعین را بی‌واسطه به مخاطب منتقل کند.

مجموع این آثار نشان می‌دهد امروز ادبیات اربعین به عرصه‌ای برای پژوهش‌های جامعه‌شناختی، رمان‌نویسی، مطالعات تاریخی، روایت‌های مستند و تأملات فرهنگی تبدیل شده است. اگر «پیاده‌روی اربعین؛ تأملاتی جامعه‌شناختی» می‌کوشد سازوکار‌های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را توضیح دهد، آثاری مانند «بدو دجله، بدو»، «باغ اسلیمی» یا «پادشاهان پیاده» تجربه زیسته و روایت انسانی آن را به تصویر می‌کشند و کتاب‌هایی، چون «زندگی اربعینی» و «حسینیه» نیز بر ابعاد اعتقادی و تربیتی آن تأکید دارند. همین تنوع رویکرد‌ها نشان می‌دهد اربعین موضوعی چندوجهی برای مطالعه، روایت و اندیشیدن است؛ موضوعی که هر سال بر دامنه ادبیات و پژوهش‌های مرتبط با آن افزوده می‌شود.