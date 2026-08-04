کد خبر: 1372518
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
جاسوس صهیونیست‌ها در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به سزای اعمال خود رسیدند

مأموریت ۲ عامل موساد با مرگ پایان یافت

جوان آنلاین: جاسوسی در میانه جنگ، صرفاً به معنای انتقال چند تصویر یا ارسال مختصات چند نقطه روی نقشه نیست؛ بلکه هر داده، هر فیلم و هر موقعیت جغرافیایی می‌تواند به حلقه‌ای از زنجیره شناسایی، هدف‌گذاری و عملیات دشمن تبدیل شود. پرونده امید بهزاد و پوریا صفوت دو جاسوسی که در جنگ‌های ۱۲ روزه ۴۰ روزه برای موساد کار می‌کردند نیز از همین منظر، تنها یک پرونده کیفری نیست، بلکه بازخوانی ابعاد جنگ اطلاعاتی همزمان با تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است؛ پرونده‌ای که بنا بر اعلام قوه قضائیه، دو متهم آن با ارسال مختصات مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی، تصاویر سامانه‌های پدافندی و اطلاعات میدانی برای افسران موساد و شبکه اینترنشنال، در تکمیل چرخه اطلاعاتی دشمن نقش داشتند. این پرونده پس از شناسایی متهمان از سوی سازمان اطلاعات سپاه، تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه، تأیید احکام در دیوان عالی کشور و طی تمامی تشریفات قانونی، بامداد امروز با اجرای حکم اعدام دو محکوم پایان یافت؛ حکمی که از نگاه دستگاه قضایی، علاوه بر پایان یک پرونده امنیتی، حامل پیامی بازدارنده برای هرگونه همکاری اطلاعاتی با دشمن در شرایط جنگی است. 

 از جنگ نظامی تا جنگ اطلاعاتی
مرکز رسانه قوه قضائیه در تشریح این پرونده اعلام کرده است که پیش و همزمان با تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، سرویس جاسوسی موساد تلاش گسترده‌ای را برای جذب عوامل داخلی و جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس کشور آغاز کرد. بر اساس این روایت، بخشی از افراد به‌طور مستقیم با افسران اطلاعاتی موساد در ارتباط بودند و بخشی دیگر از طریق کانال‌های ارتباطی، شبکه‌های مجازی و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی، از جمله شبکه اینترنشنال، اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کردند. در این الگو، افراد در ظاهر مأموریت‌هایی ساده مانند تصویربرداری یا ارسال مختصات را انجام می‌دادند، اما همین داده‌ها در کنار سایر اطلاعات، بخشی از چرخه اطلاعاتی مورد نیاز دشمن برای شناسایی و انتخاب اهداف عملیاتی را تکمیل می‌کرد. 

 رصد الگوی حملات و آغاز عملیات شناسایی
بر اساس اعلام دستگاه قضایی، همزمان با بررسی الگوی انتشار فیلم‌ها و تصاویر از مراکز حساس و تطبیق آنها با حملات انجام‌شده، جامعه اطلاعاتی کشور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شناسایی خود را آغاز کرد. این روند در نهایت به شناسایی امید بهزاد و پوریا صفوت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامید؛ دو متهمی که در جریان جنگ در حال همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی بودند و پس از رصد اطلاعاتی دستگیر شدند. 

 ارسال مختصات برای موساد
مطابق مستندات اعلام‌شده، بررسی‌های فنی تلفن همراه امید بهزاد نشان داد وی در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بار‌ها مختصات جغرافیایی، موقعیت مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی و اطلاعات مربوط به آنها را برای کانال‌های وابسته به موساد ارسال کرده بود. بر اساس محتوای پرونده، وی در تحقیقات نیز صریحاً اقرار کرده که با استفاده از نرم‌افزار‌های موقعیت‌یاب از جمله گوگل‌مپ، مختصات اماکن را استخراج و برای طرف مقابل ارسال می‌کرد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که بهزاد با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به رژیم صهیونیستی که به‌طور آشکار از مخاطبان خود درخواست ارسال مختصات مراکز حساس را داشت، ارتباط مستقیم برقرار کرده بود. در پیام‌های کشف‌شده از تلفن همراه وی نیز آمده بود که مختصات ارسالی پس از راستی‌آزمایی، بر اساس اولویت در «بانک اهداف» ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته و از طریق مسیر امن برای موساد ارسال می‌شود. بر اساس روایت پرونده، امید بهزاد با وجود اطلاع از ماهیت کانال، هویت گردانندگان آن و کاربرد عملیاتی اطلاعات ارسالی، همکاری خود را تا زمان دستگیری ادامه داده بود. 

 تصاویر سامانه‌های پدافندی برای اینترنشنال
بخش دیگری از این پرونده به اقدامات پوریا صفوت اختصاص دارد. وی در چارچوب همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تصاویر، مختصات و اطلاعات مربوط به مراکز حساس نظامی و امنیتی را برای شبکه اینترنشنال (بازوی رسانه‌ای و عملیات روانی رژیم صهیونیستی) ارسال می‌کرد و در برخی موارد نیز ارتباط مستقیم با موساد داشت. بررسی‌های انجام‌شده نشان داده است برخی از مکان‌هایی که تصاویر یا مختصات آنها توسط صفوت ارسال شده بود، بعد‌ها هدف حملات قرار گرفتند. در بخشی از مستندات پرونده نیز آمده است که وی علاوه بر تصویربرداری از سامانه‌های پدافندی از پشت‌بام ساختمان‌های مرتفع، در پیام‌هایی خطاب به عوامل موساد از تلاش خود برای ارسال فیلم شلیک سامانه‌های دفاعی خبر داده بود. بنا به اعلام قوه قضائیه این اقدامات نشانه همکاری آگاهانه و مؤثر وی با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی است. 

 تأیید حکم در دیوان عالی کشور
پس از تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، امید بهزاد و پوریا صفوت با استناد به اقاریر، مستندات فنی، پیام‌های کشف‌شده و سایر ادله موجود، به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شدند. بر اساس رأی دادگاه، حجم، تنوع و استمرار اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها و مختصات ارسال‌شده از سوی دو متهم، همراه با سایر مستندات موجود، علم و عمد آنان در همکاری اطلاعاتی با موساد را محرز کرده است. پرونده پس از صدور حکم برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان نیز با بررسی محتویات پرونده، اقاریر متهمان و سایر ادله قانونی، احکام صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده و آنها را تأیید و ابرام کردند. 
اجرای حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، تنها پایان رسیدگی به یک پرونده امنیتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مقابله با شبکه‌های نفوذ و همکاری اطلاعاتی با دشمن در شرایط جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این روایت، پرونده نشان می‌دهد که از نگاه دستگاه قضایی، ارسال یک مختصات، یک تصویر یا یک فیلم از مراکز حساس، در صورتی که در تکمیل چرخه اطلاعاتی دشمن و عملیات نظامی او نقش داشته باشد، می‌تواند مصداق همکاری اطلاعاتی با سرویس‌های جاسوسی تلقی شده و در چارچوب قوانین کشور با شدیدترین مجازات روبه‌رو شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جاسوسی ، جنگ ، اسرائیل
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