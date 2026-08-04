کد خبر: 1372515
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۰
ايران » ايران

ارتقای تاب‌آوری شهری

ناهید کلانتری سرخه‌مهری *

پدیده‌های طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و نوسانات شدید دمایی، اجزای جدایی‌ناپذیر چرخه حیات روی کره‌زمین محسوب می‌شوند که مهار کامل آنها از توان بشر خارج است. با توجه به این واقعیت، تنها راهکار منطقی برای کاهش آسیب‌های جانی و مالی، حرکت به سوی ارتقای سطح تاب‌آوری شهری و انسانی از طریق آموزش و آمادگی مستمر است. در این میان، بازآفرینی شهری نه‌تنها یک ضرورت برای تأمین نیاز‌های حیاتی، بلکه بستری برای رونق اقتصادی و تحقق توسعه پایدار از طریق مشارکت اجتماعی است. با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم درمی‌یابیم که تحلیل تاب‌آوری شهری در دو ساحت کالبدی و اقلیمی اهمیت دوچندانی دارد. از منظر اول که به مقوله ساختمان و برنامه‌ریزی شهری مربوط می‌شود، نوع و شکل سازه‌ها نقشی تعیین‌کننده در میزان خسارات احتمالی دارد. اگرچه نسبت ارتفاع به عرض معابر بر تاب‌آوری در برابر زلزله تأثیرگذار است، اما در صورت رعایت استاندارد‌های سازه‌ای و دسترسی‌های ایمن، تعداد طبقات به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده آسیب‌پذیری نخواهد بود و استراتژی‌های مقاوم‌سازی باید مبتنی بر محاسبات دقیق شاخص‌های محلی انتخاب شوند. 
در ساحت دوم، پیامد‌های تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک تهدید فرامنطقه‌ای، توان اکولوژیکی و بیولوژیکی سکونتگاه‌ها را هدف قرار داده است. عملکرد ناصحیح انسان در کنار عوامل طبیعی، زمینه‌ساز تغییرات گسترده‌ای شده که در دهه‌های اخیر، کاهش سطح سکونت‌پذیری و آسیب به جمعیت‌های ساکن در کشور‌های در حال توسعه را به همراه داشته است. پیامد‌های اجتماعی این تغییرات نظیر جابه‌جایی‌های جمعیتی، تعارضات اجتماعی و کاهش سطح رفاه در کنار پیامد‌های اقتصادی همچون اختلال در توسعه شهر‌ها و ناترازی انرژی، ضرورت برنامه‌ریزی جامع را بیش از پیش نمایان کرده است. در این راستا، راهکار‌هایی نظیر بیابان‌زدایی و مدیریت بهینه منابع، در کنار رویکرد‌های کلان شهرسازی برای کاهش مخاطرات اقلیمی، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. 
بااین‌حال، تجارب موجود نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های بازآفرینی با رویکرد صرفاً کالبدی در بافت‌های ناکارآمد، به دلیل نادیده گرفتن لایه‌های اجتماعی و اقتصادی ابتر می‌ماند. به‌عنوان نمونه، در بافت‌های فرسوده و مرکزی شهر تهران نظیر مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲، ترکیب گسل‌های فعال، شیب‌های تند و ساخت‌وساز‌های غیراصولی در کنار چالش‌هایی همچون مهاجرپذیری، پایین بودن سطح آموزش، درآمد و اشتغال، آسیب‌پذیری شدیدی ایجاد کرده است. در چنین محیط‌هایی که اعتماد عمومی، احساس هویت و مشارکت مدنی در سطح پایینی قرار دارد، بازآفرینی کالبدی بدون توانمندسازی اجتماعی راه به جایی نخواهد برد. براساس تجارب موفق جهانی، مسیر برون‌رفت از این بن‌بست، سرمایه‌گذاری بر آموزش عمومی، تقویت تشکل‌های مردمی و تنوع‌بخشی به اقتصاد محلی است. ایجاد نظامی کارآمد برای اطلاع‌رسانی در مواقع بحران و شکل‌دهی به نهاد‌های مدنی برای مدیریت مشارکت‌محور، مؤلفه‌های بنیادینی هستند که می‌توانند از بافت‌های ناکارآمد، جوامعی تاب‌آور و پایدار بسازند. 
در کنار این اقدامات، گذار از مدیریت بحران‌محور به حکمرانی پیش‌دستانه و هوشمند، حلقه‌ای گمشده در تاب‌آوری شهری است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و داده‌های کلان برای پیش‌بینی دقیق مخاطرات، به مدیران شهری اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع حوادث، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و مقاوم‌سازی کنند. همچنین، نهادینه‌سازی مشارکت‌های عمومی- خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های بازآفرینی، می‌تواند بار سنگین هزینه‌های مقاوم‌سازی را از دوش بودجه‌های محدود دولتی برداشته و سرعت اجرای طرح‌ها را افزایش دهد. در نهایت، تدوین پیوست‌های ایمنی در تمامی طرح‌های توسعه شهری و الزام به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه، نه یک انتخاب، بلکه تعهدی اخلاقی در قبال نسل‌های آینده است تا شهری امن، پویا و زیست‌پذیر برای همگان به ارمغان آوریم. 
* کارشناس عمران و شهرسازی

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: زلزله ، حوادث ، آسیب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

جنگ روانی تنگه‌ها!

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

شروع فصل حرص و جوش! 

فراز فاطمی: تاج قول داد هرکاری از دستش برمی آید برای چادرملو انجام دهد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

«بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

پیام راهبردی حمله ایران به اردن 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

سهمیه بنزین باید ملی شود

قرعه‌کشی در سایه پرسش‌های بی‌پاسخ 

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان علیه عراق را محکوم کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار