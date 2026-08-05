همت ملی در توسعه مدارس ایران

جوان آنلاین: در حالی که استان‌های ایران طی یک سال گذشته درگیر تنش‌های گسترده و نبرد‌های سخت از جمله درگیری‌های ۱۲ روزه و سایه جنگ رمضان و بمباران‌های ددمنشانه به اماکن مسکونی و آموزشی بوده، کشور با اتکا به عزم ملی و رویکردی راهبردی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی را به‌عنوان اولویتی غیرقابل‌انکار در صدر برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است. این اراده پولادین در حالی تداوم یافته که تهدید‌ها علیه شهر‌ها و روستا‌های کشور، ذره‌ای از شتاب قطار توسعه آموزشی نکاسته است. اکنون و با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، هم‌افزایی بی‌نظیری میان دولت، خیرین و دستگاه‌های اجرایی در سراسر استان‌ها شکل گرفته تا کمبود‌های فضا‌های آموزشی مرتفع شود. از هرمزگان و مرکزی گرفته تا قزوین، پردیس و اسلامشهر، پروژه‌های مدرسه‌سازی با سرعت و قدرت ادامه دارد تا نشان دهد که در قاموس ایران، علم‌آموزی و ساختن آینده برای نسل نو، حتی در شرایط پرچالش نیز متوقف‌شدنی نیست و این نهضت با جدیت تمام به پیش می‌رود.



توسعه اماکن آموزشی در استان‌های مختلف ایران جلوه‌ای از پاسداشت علم، ادب و تفکر در تمدن ایرانی است. توجه به تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌های اصلی کشور، یعنی دانش‌آموزان است. این مکان‌ها سنگر‌های نوین دانایی هستند که در آنها نسلی برای فردای این سرزمین تربیت می‌شود. تجهیز مدارس به امکانات استاندارد، تقویت عدالت آموزشی و ایجاد فضا‌های فرهنگی در این مجموعه‌ها، بستر را برای پرورش اندیشمندانی فراهم می‌کند که قرار است ستون‌های پیشرفت ملی باشند. در نظام آموزشی، مدرسه خانه‌دوم و محلی برای دمیدن روح امید، ادب و خلاقیت در کالبد فرزندان وطن محسوب می‌شود.

جلوه‌های درخشان مشارکت

در پهنه جنوبی ایران، استان هرمزگان شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های آموزشی است که نشان‌دهنده اراده‌ای قوی برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم و در حال توسعه است. مهدی باوقار زعیمی، مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان، با تشریح اقدامات انجام‌گرفته در آستانه سال تحصیلی جدید، خبر از بهره‌برداری از پروژه‌هایی داد که می‌تواند چهره آموزشی این استان را تغییر دهد. وی اظهار داشت که در راستای توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبود‌های فضای آموزشی، تعداد ۱۳۳ پروژه شامل مدرسه، سالن‌های ورزشی و سایر فضا‌های آموزشی در قالب ۴۵۴ کلاس درس در مناطق مختلف استان آماده بهره‌برداری شده است. باوقار با تأکید بر زمان‌بندی دقیق این طرح‌ها تصریح کرد که این فضا‌های آموزشی با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع، از هفته دولت تا مهرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در تبیین موفقیت‌های به‌دست‌آمده، نقش خیرین مدرسه‌ساز را بی‌بدیل دانست و خاطرنشان کرد: «اگر امروز استان هرمزگان در نهضت مدرسه‌سازی و معماری آموزشی در سطح کشور جایگاه برتر را کسب کرده است، این موفقیت مرهون حمایت‌های بی‌دریغ و همراهی دلسوزانه خیرین مدرسه‌ساز است.»

وی با اشاره به کسب مقام برتر کشوری توسط این اداره‌کل در حوزه‌های فنی و مشارکت‌های مردمی، این دستاورد را نتیجه همدلی میان خیرین و مجموعه نوسازی دانست و افزود: «هر مدرسه‌ای که با همت خیرین و دولت احداث می‌شود، نماد عینی همکاری و همدلی برای ساختن آینده‌ای روشن و شکوفا برای فرزندان این سرزمین است.»

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، شاهد ارتقای بیش از پیش زیرساخت‌های آموزشی در تمامی نقاط استان خواهیم بود.

تلاش جهادی از مرکزی تا قزوین

در مناطق مرکزی و غربی کشور، نگاه‌ها به سمت تکمیل پروژه‌هایی است که با اعتبارات ملی و استانی در حال انجام هستند. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی، ضمن اعلام خبر بهره‌برداری از یک پروژه خیرساز اظهار داشت: «مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان، پس از تکمیل عملیات اجرایی، آماده افتتاح و بهره‌برداری است. این مدرسه خیرساز دارای هزار و ۵۷۴ مترمربع زیربنای آموزشی است و از ۹۱ مترمربع زیربنای سرایداری و ۸۰ مترمربع فضای فرهنگی برخوردار بوده که با بهره‌گیری از امکانات استاندارد، بستر مناسبی برای آموزش و فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.»

رضا مظهری، به اهمیت محوطه‌سازی استاندارد اشاره کرد و افزود: «برای این مجموعه، ۴ هزار و ۴۱۰ مترمربع محوطه‌سازی اجرا شده تا فضای آموزشی استاندارد، ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان فراهم شود.»

وی تأکید کرد که مشارکت خیران نیک‌اندیش در توسعه فضا‌های آموزشی استان، در کنار حمایت‌های دولت، نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دارد و امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه، دانش‌آموزان از فضایی ایمن و مجهز برای رشد علمی بهره‌مند شوند.

در همین حال، در استان قزوین نیز سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش این استان، با تأکید بر ضرورت کار جهادی و حضور میدانی مدیران در آستانه بازگشایی مدارس، از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در شهر مهرگان خبر داد.

روح‌الله محمدخانی که در جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش استان قزوین سخن می‌گفت، ادامه داد: «پروژه مهر یک کار جهادی است و هرچه به زمان بازگشایی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، باید با تلاش مضاعف و صرف زمان بیشتر، شرایط آغاز سال تحصیلی را بدون دغدغه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان فراهم کنیم.»

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، تصریح کرد که تعامل میان اداره‌کل، نواحی و مناطق به‌ویژه در مدارس استعداد‌های درخشان باید بیش از گذشته تقویت شود.

این مسئول با ابراز خرسندی از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در شهر مهرگان، عنوان کرد: «با تکمیل ۱۲ پروژه پیش‌بینی‌شده برای این شهر، بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود فضای آموزشی مرتفع خواهد شد.»

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تبریک ثبت جهانی مجموعه تاریخی قلعه‌الموت، اولویت آموزش و پرورش را تسریع در اجرای برنامه‌های پروژه مهر، آمادگی کامل مدارس و ارتقای شاخص‌های آموزشی استان دانست و تأکید کرد که جایگاه واقعی قزوین حضور در جمع استان‌های برتر کشور است.



هم‌افزایی مدیریت شهری برای توسعه آموزشی

در حاشیه کلانشهر تهران نیز تحرکات گسترده‌ای برای پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی جمعیت رو به رشد در جریان است. فرماندار شهرستان پردیس، در بازدید از پروژه‌های در حال احداث مدارس در شهر‌های بومهن و پردیس، با اشاره به دستاورد‌های سفر استاندار به این شهرستان، گفت: «در مهر سال گذشته، هفت مدرسه تحویل آموزش و پرورش داده شد و هم‌اکنون ۱۸ مدرسه دیگر در دست ساخت است.»

رضا طاهرخانی ضمن تشریح جزئیات فعالیت‌های عمرانی گفت: «همکاران نوسازی در حوزه استحفاظی پنج مدرسه را شروع کرده‌اند و برنامه داریم تا تعداد این پروژه‌ها را به ۱۱ مدرسه برسانیم. شهرداری‌های پردیس و بومهن را پای کار آورده‌ایم و در بومهن پیشرفت فیزیکی خوبی داریم و در پردیس نیز عملیات شروع شده است که امیدواریم سرعت بیشتری بگیرد.»

وی به مطالبه جدی هنرستان سعیدآباد اشاره کرد و گفت:با هماهنگی‌های انجام‌شده و رفع مشکلات زیست‌محیطی، زمین در اختیار نوسازی قرار گرفته و قرار است با مشارکت خیر نیک‌اندیش، عملیات احداث آغاز شود.

طاهرخانی با تأکید بر رویکرد غیرنمایشی دولت چهاردهم اظهار داشت: «ایده استاندار و دولت بر این است که کار‌ها عملیاتی باشد و مدیران جهادی می‌خواهیم که طعم شیرین خدمت را در کوتاه‌مدت به مردم بچشانند.»

در همین راستا، روح‌الله حسنی، مدیر منطقه یک شهرداری اسلامشهر نیز از اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه زیرساخت‌های شهری و آموزشی خبر داد.

وی گفت: «با تدابیر شهردار اسلامشهر و در راستای نهضت مدرسه‌سازی، دو مدرسه جدید در منطقه یک با پیشرفت مطلوب در حال احداث است که پیمانکاران آن انتخاب شده‌اند. روند اجرای پروژه‌ها رضایت‌بخش است و در صورت تداوم روند کنونی، این دو مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسیده و به ظرفیت آموزشی منطقه افزوده خواهد شد.»

این مسئول علاوه بر پروژه‌های آموزشی، به اجرای پروژه‌های زیرساختی دیگر نظیر کنارگذر ۲۴ متری شهید سلیمانی و بازارچه محله ایران‌زمین اشاره کرد و توضیح داد: «تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و رسیدگی مستمر به مسائل شهری، رضایت و کیفیت زندگی شهروندان افزایش یابد.»

این اقدامات هماهنگ در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که با وجود همه چالش‌ها، ارتقای کیفیت زیست شهروندان و فراهم‌سازی بستر‌های آموزشی برای نسل آینده، به‌عنوان یک اولویت راهبردی در سطح کلان کشور همچنان با صلابت پیگیری می‌شود.