همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، شبکه‌های رادیویی با تدارک مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های مختلف، روایتگر حال و هوای پیاده‌روی بزرگ اربعین، فرهنگ عاشورایی و حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) برای مخاطبان خواهند بود.

جوان آنلاین: شبکه‌های رادیویی ویژه اربعین برنامه‌هایی همچون «حسینیه ایران»، «به عشق حسین»، «روایت برخاستن»، «تهران تا حرم»، «به وقت اربعین»، «پیام اربعین»، «خورشید اربعین»، «در مسیر بهشت»، «همقدم تا نینوا»، «کوله بار»، «در مسیر خورشید»، «حیات طیبه»، «آوای اربعین»، و ... را پخش می‌کنند.

*رادیو ایران؛ حسینیه ایران*

شبکه رادیویی ایران به مناسبت اربعین حسینی برنامه «حسینیه ایران» را با محور تبیین معارف زیارت اربعین و گزارش از مسیر زائران ۱۲ و ۱۳ مرداد، ساعت ۲۲ با حضور محمد نصرآبادی و حجت‌الاسلام والمسلمین وحیدی روی آنتن می‌برد.

*رادیو جوان؛ به عشق حسین*

رادیو جوان برنامه‌ای با نام «به عشق حسین» ۱۳ مرداد از ساعت ۹ صبح در قالب بخش‌هایی همچون ارتباط با کربلا و مشهد، گزارش از حال‌وهوای جاماندگان در سطح شهر و نقد و بررسی کتاب «اگر» با حضور نویسنده آن، اسماعیل بنده خدا، روی آنتن می‌برد.

*رادیو فرهنگ؛ روایت برخاستن*

برنامه «روایت برخاستن» از رادیو فرهنگ با بهره بردن از نظرات شاعران، نویسندگان و هنرمندان و ارتباط زنده با گزارشگران و زائران به موضوع اربعین می‌پردازد و آن را برای مخاطبان واکاوی می‌کنید.

*رادیو تهران؛ تهران تا حرم*

شبکه رادیویی تهران برنامه «جاماندگان اربعین حسینی؛ تهران تا حرم» را تدارک دیده که ۱۳ مرداد از ساعت ۷ صبح همراه مردم خواهد بود و تلاش می‌کند با پوششی گسترده و متفاوت، حال‌وهوای اربعین حسینی را به مخاطبان منتقل کند.

*رادیو گفت‌و‌گو؛ پوشش ۱۶ ساعته اربعین*

رادیو گفت‌و‌گو برنامه «به وقت اربعین» را با محوریت پوشش زنده مسیر‌های پیاده‌روی اربعین در ایران و عراق، تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های میدانی، گفت‌و‌گو با کارشناسان، مداحان و زائران و روایت حال‌وهوای این اجتماع عظیم معنوی را به‌مدت ۱۶ ساعت روانه آنتن خواهد کرد.

*رادیو ورزش؛ خورشید اربعین*

برنامه «خورشید اربعین» در روز اربعین، همزمان با اوج حماسه زائران همراه شنوندگان رادیو ورزش است. این برنامه با محوریت تقویت روحیه ورزشکاری در مسیر بندگی، در تلاش است با بخش‌های متنوع، مشاوره‌های سلامت و گزارش‌های زنده از فضای پیاده‌روی، همراه لحظه‌های ناب زائران باشد.

*رادیو اقتصاد؛ در مسیر بهشت*

شبکه رادیویی اقتصاد همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و روز اربعین با ویژه‌برنامه «در مسیر بهشت» به بررسی ابعاد مختلف این رویداد بزرگ می‌پردازد. این برنامه ضمن ارائه نکات کاربردی و اقتصادی سفر، آخرین اخبار و اطلاعات مسیر‌های پیاده‌روی اربعین را نیز پوشش می‌دهد.

*رادیو صبا؛ در مسیر خورشید*

‌برنامه «در مسیر خورشید» رادیو صبا با هدف انعکاس جلوه‌های معنوی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ‌ترین اجتماع شیعیان جهان تولید شده و تلاش دارد روایتگر حضور عاشقان امام حسین (ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین باشد.

*رادیو نمایش؛ همقدم تا نینوا*

‌برنامه «همقدم تا نینوا» از آنتن رادیو نمایش پخش می‌شود. این برنامه با نگاهی به فرهنگ پیاده‌روی اربعین و مفاهیم ایثار، وفاداری و تجدید پیمان با آرمان‌های امام حسین (ع)، مخاطبان را در مسیر معنوی این حماسه بزرگ همراهی می‌کند که ساعت ۹ صبح روی آنتن می‌رود.

*رادیو آوا؛ آوای اربعین*

برنامه «آوای اربعین» از رادیو آوا پخش می‌شود. این برنامه شامل پخش موسیقی‌هایی با موضوع اربعین است. در این برنامه نریشن‌هایی با محوریت اربعین هم خوانده می‌شود.

*رادیو پیام؛ پیام اربعین*

برنامه «پیام اربعین» با محوریت راهپیمایی اربعین و وحدت و همدلی میان مسلمانان کشور‌های مختلف روانه آنتن رادیو پیام می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی رضا صفری پخش می‌شود.

*رادیو معارف؛ کوله بار*

برنامه «کوله‌بار» از رادیو معارف تلاش دارد ضمن ترویج فرهنگ زیارت اربعین حسینی، مخاطبان را با فلسفه و آثار این حرکت عظیم معنوی آشنا کند و زمینه تعمیق معرفت دینی و بهره‌گیری از دستاورد‌های این سفر الهی را فراهم آورد.

*رادیو سلامت؛ «حیات طیبه» *

برنامه «حیات طیبه» رادیو سلامت تلاش می‌کند تا با نگاهی متفاوت، پیوند میان سلامت روان، سلامت معنوی و تجربه ناب زیارت را برای مخاطبان خود به سمع مخاطبان برساند. این برنامه ۱۲ و ۱۳ مرداد ساعت ۱۷ پخش می‌شود.