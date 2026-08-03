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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
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«فرمانده کلاسیک» نابغه‌ای که شجاعت و ایمانی مثال‌زدنی داشت

«فرمانده کلاسیک» نابغه‌ای که شجاعت و ایمانی مثال‌زدنی داشت نویسنده «فرمانده کلاسیک» معتقد است که حسن آقارب‌پرست از شهیدانی است که شجاعت، ایمان و نبوغ مثال‌زدنی داشته و به دلیل برجسته بودن همین ویژگی‌ها، او سعی کرده در این کتاب با بیان روان و شیوا به چند بعد مهم از زندگی این شهید بپردازد

جوان آنلاین: نویسنده «فرمانده کلاسیک» معتقد است که حسن آقارب‌پرست از شهیدانی است که شجاعت، ایمان و نبوغ مثال‌زدنی داشته و به دلیل برجسته بودن همین ویژگی‌ها، او سعی کرده در این کتاب با بیان روان و شیوا به چند بعد مهم از زندگی این شهید بپردازد. 
نوشتن از زندگی قهرمانان و فرماندهان، فراتر از ثبت صرف وقایع تاریخی، پلی است میان نسل امروز و دریای خروشان تجربه‌هایی که معنای تعهد، ایثار و شجاعت را در لحظه‌های سخت آزموده‌اند. نوشتن از قهرمانان جنگ همچون دمیدن روحی تازه در کالبد حافظه جمعی است، چراکه با ترسیم مسیر پرفراز و نشیب آنان، نه تنها چراغ راهی برای پرسش‌های بی‌پاسخ انسان امروز می‌افروزیم، بلکه نشان می‌دهیم که چگونه یک باور استوار می‌تواند الگویی زنده از انسانیت و صلابت را پیش روی ما بگذارد تا بدانیم در پس هر پیروزی بزرگ، قلبی تپنده و روحی بزرگ نهفته بوده است. 
روایت زندگی افرادی، چون شهید حسن آقارب‌پرست، سرهنگ زرهی نیروی زمینی ارتش ایران که از فرماندهان این نیرو تا اواسط جنگ تحمیلی بوده، یکی از همین موارد است که با قلم مرضیه مولوی ماندگار شده است. 
این نویسنده با اشاره به ایده آغاز نوشتن کتاب «فرمانده کلاسیک» گفت: ایده نگارش کتاب «فرمانده کلاسیک»، با پیشنهاد انتشارات سوره مهر و با محوریت زندگینامه شهید حسن آقارب‌پرست که یکی از فرماندهان و نوابغ نظامی ایران در دوران جنگ تحمیلی بوده، مطرح شد و طی شش ماه در قالب ۱۰ داستان کوتاه به نگارش درآمد. او هدف از نگارش کتاب «فرمانده کلاسیک» را که در قالب مجموعه «قصه فرماندهان» به چاپ رسیده، آشنایی نسل حاضر، به ویژه نوجوانان، با سبک زندگی فرماندهان شهید معرفی کرد و افزود: این کتاب، اثری داستانی‑زندگینامه‌ای است که با رویکردی روایی به بازآفرینی زندگی و فضای فکری شهید حسن آقارب‌پرست می‌پردازد. من در این اثر تلاش کرده‌ام تا با بیان روان و شیوا به چند بعد مهم زندگی شهید بپردازم. 
مولوی که در این کتاب به شخصیت آقارب‌پرست در فضای دانشکده افسری و محیط‌های آموزشی و نظامی پرداخته، اظهار کرد: همچنین سعی شد ابعاد انتخاب شده از این شخصیت به گونه‌ای نوشته شود که در بردارنده مشخصات کلی زندگی شهید باشد. به عبارتی دیگر، «فرمانده کلاسیک» با استفاده از تکنیک‌های روایت چندلایه، صحنه‌هایی از زندگی روزمره، فضای آموزشی و نظامی و روابط انسانی شخصیت‌ها را به تصویر می‌کشد. او با اشاره به اینکه در نگارش «فرمانده کلاسیک» از مطالب منتشر شده در سایت‌ها و کتاب‌هایی که قبلاً درباره شهید حسن آقارب‌پرست به نگارش درآمده، استفاده کرده است، تأکید کرد که اصل مطالب، مستند و برگرفته از آثار چاپ شده است. این نویسنده در ادامه در خصوص مهم‌ترین شاخصه شهید آقارب‌پرست عنوان کرد: شجاعت، ایمان و نبوغ این شهید از ویژگی‌های قابل توجهی بود که در میان مطالب و آثاری که خواندم، برایم محسوس بود و درک کردم. 
مولوی درباره عنوان «فرمانده کلاسیک» برای کتابش نیز شرح داد: با توجه به هوش و نبوغ بالای شهید در عرصه فرماندهی جنگ و با توجه به اینکه مؤسس گردان زرهی (المهدی) بوده، این عنوان برای کتاب انتخاب شد. 
او ادامه داد: براساس اطلاعاتی که از حسن آقارب‌پرست کسب کردم، متوجه شدم که او تجهیزات و ادوات جنگی را به کمک رزمنده‌ها جمع‌آوری و بعد از تعمیرات، تجهیزات را مجدد راه‌اندازی می‌کرده است. 
او با اشاره به ضرورت آشنایی مخاطب نسل جوان با سبک زندگی فرماندهان شهید هشت سال جنگ تحمیلی درباره اهمیت نگارش زندگی فرماندهان جنگ بیان کرد: با توجه به اینکه شهدا، به ویژه فرماندهان جنگی، از سرمایه‌ها و قهرمانان این مرز و بوم هستند، باید به سبک زندگی آنها بپردازیم تا هم یادشان و نامشان زنده بماند و هم نسل‌های آینده با فراگیری از سبک و سیاق و منش زندگی‌شان بتوانند در مسیر درست قدم بگذارند. بر همین اساس، نویسندگان با بیان نکات کلیدی و مؤثر زندگی شهدا و همینطور با نگارشی شیوا و درست می‌توانند گامی مؤثر در راستای تحقق زندگی اسلامی با الگوگیری از زندگی شهدا برای مخاطب بردارند. 
مولوی که در این کتاب با استفاده از توصیف‌های دقیق شهری و محیطی، فضایی زنده و قابل لمس را برای مخاطب خلق کرده، اظهار کرد: تقریباً شش ماه نگارش کتاب طول کشید، اما مرحله بررسی و چاپ زمان به درازا کشید. انتشارات سوره مهر، این اثر را که شصتمین جلد از مجموعه کتاب‌های «قصه فرماندهان» است، در ادامه مجموعه کتاب‌هایی منتشر کرده که هدفشان ثبت روایت‌های مستند از زندگی شخصیت‌های تأثیرگذار است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نویسنده ، فرمانده ، جنگ
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