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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
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«حسینم کو؟» روایتی ادبی از زندگی حضرت‌ام‌البنین (س)

«حسینم کو؟» روایتی ادبی از زندگی حضرت‌ام‌البنین (س) کتاب «حسینم کو؟» ترجمه رمان تاریخی رجاء محمد بیطار، نویسنده لبنانی، درباره حضرت‌ام‌البنین (س) است که با ترجمه معصومه سال‌افروز از سوی انتشارات سوره‌مهر روانه بازار شده است. 

جوان آنلاین: کتاب «حسینم کو؟» ترجمه رمان تاریخی رجاء محمد بیطار، نویسنده لبنانی، درباره حضرت‌ام‌البنین (س) است که با ترجمه معصومه سال‌افروز از سوی انتشارات سوره‌مهر روانه بازار شده است. 
 کتاب «حسینم کو؟» که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده، ترجمه‌ای است از اثر نویسنده لبنانی، رجاء محمد بیطار، با عنوان «سأَلتُک عَنِ الحسین.» به مناسبت انتشار کتاب با معصومه سال‌افزون، مترجم این کتاب به گفت‌و‌گو پرداختیم. 
سال‌افزون در ابتدا با اشاره به آشنایی خود با نویسنده اثر، عنوان کرد: رجاء محمد بیطار از دوستانم هستند و سال‌هاست با او ارتباط دارم. او برای مجله «نسیم الجنان» در مناسبت‌های مختلف دینی، مقاله و گاه شعر می‌نوشتند، بنابراین با قلمشان آشنا بودم و وقتی از ایشان شنیدم رمانی درباره حضرت‌ام‌البنین (ع) دارند، درخواست کردم فایل کتاب را جهت مطالعه در اختیار من بگذارند و با خواندن چند صفحه از کتاب، شیفته این محتوا شدم و از او اجازه ترجمه اثر را گرفتم. 
این مترجم در خصوص دسته‌بندی ادبی کتاب گفت: این کتاب رمانی تاریخی با قالبی ادبی و روایی است. خانم بیطار قلم بسیار زیبا و ادبی دارند، اما در ترجمه فارسی من بیشتر سعی کردم متن را روان بنویسم تا مخاطبان بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. 
سال‌افزون در پاسخ به روش‌ها و منابعی که نویسنده برای نگارش اثر از آنها استفاده کرده، عنوان کرد: پاسخ این سؤال را از خانم بیطار، نویسنده کتاب عربی، دریافت کردم و او اظهار داشت: با توجه به اینکه این کتاب رمانی تاریخی است، در نگارش آن از منابع تاریخی و مصادر موثق مربوط به اهل بیت (ع) به عنوان مرجع استفاده شده که در پایان کتاب این منابع ذکر شده است. 
او در ادامه افزود: این‌که چگونه توانستم میان متن تاریخی و رمان هنری پیوند برقرار کنم، موضوعی است که نیازمند توضیح و تفصیل فراوان است، اما به اختصار باید بگویم با تکیه بر متن تاریخی و در عین حال با رعایت شیوه‌های داستان‌نویسی هنری ـ مانند ایجاد کشش و تعلیق، گره‌افکنی، توجه به مکان، زمان، شخصیت‌ها و راوی ـ از سبک رمان هنری بهره گرفتم و به گونه‌ای روایت را پرداختم که گویی داستان از پیش در تاریخ شناخته‌شده نیست؛ با این تفاوت که اطلاعات آن برخاسته از تخیل نبود، بلکه از واقعیت‌های تاریخی گرفته شده بود؛ واقعیت‌هایی که منابع معتبر یاد شده آنها را تأیید می‌کنند. 
سال‌افزون کتاب «حسینم کو؟» را یک رمان تاریخی توصیف کرد و گفت: شیوه روایت داستان و دمیدن روح ادبی و هنری در آن، سبب شد این اثر به معنای واقعی کلمه یک رمان تاریخی باشد، نه متنی خشک و صرفاً تاریخی. این اثر، از هر جهت، یک رمان تاریخی است و همه ویژگی‌ها و عناصر یک رمان هنری را در خود جای داده است. 
این مترجم در خصوص رشته تحصیلی خود و فراگیری ادبیات عرب مطرح کرد: من سطح ۲ حوزه و کارشناس ارشد ادبیات عرب دارم، اما آنچه من را در مسیر ترجمه قرار داد، دوره‌های مکالمه و کارگاه‌های ترجمه‌ای بود که در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد گذراندم. 
او در ادامه عنوان کرد: در ترجمه، با ابهامات و اشکالات زیادی مواجه شدم و فردی که بیشترین کمک را در حل گره‌های ترجمه به من کرد، سرکار خانم رجاء بیطار بودند که با سعه صدر و اخلاقی نیکو، تلفنی و حضوری سؤالات من را پاسخ دادند و گاه محتوا و فضای داستان را شرح می‌دادند تا من مقصود ایشان از برخی عبارت‌ها را دریابم. 
سال‌افزون با بیان دیدگاه شخصی خود درباره سوژه اصلی کتاب، حضرت‌ام‌البنین (ع) گفت: حضرت‌ام‌البنین (ع) دارای اخلاقی والا، فروتن و ولایت‌پذیر بودند و ارادت و احترام ویژه ایشان به حضرت زهرا (س) در رفتار ایشان با اهل بیت پیامبر (ص) و تربیت فرزندانشان به خوبی نمود می‌یابد. 
او در پایان مطرح کرد: اخلاق، ادب و احترام والای‌ام‌البنین، نسبت به مقام والای ولایت و حضرت زهرا (س) و فرزندان ایشان، به گونه‌ای است که در سراسر عمر، خود را کنیز خانه امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر (ص) می‌داند و همه زندگی خویش را در خدمت به اهل بیت (ع) و دفاع از ولایت می‌گذراند و شیرمردانی در دامان پاک و پرمهرش می‌پرورد که ایشان را شایسته تحسین اهل بیت (ع) می‌گرداند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، نویسنده ، لبنان
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