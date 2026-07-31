جوان آنلاین: در روز‌هایی که جنوب کشور هم گرمای طاقت‌فرسا و هم زخم جنگ را به تن داشت، مردم ایران تصمیم گرفتند کنار هموطنانشان باشند. وزیر نیرو در سفر به عسلویه و خوزستان از مردم درخواست کرد که با همدلی، امکان تأمین برق پایدار برای مناطق جنوبی کشور فراهم شود، نتیجه این همراهی، کاهش مصرف برق بود. عباس علی‌آبادی در این خصوص می‌گوید: بعد از درخواست از مردم برای مدیریت در مصرف برق، بعد از دقایقی بار شبکه ۲ هزار مگاوات کاهش یافت. همکارانم فکر کردند بخشی از شبکه مورد هجوم دشمن قرار گرفته است. اما این همان هدیه مردم به مردم جنوب بود که ستودنی است. این کاهش معادل ساخت ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی است که فقط در چند دقیقه اتفاق افتاد.



باد داغ و جان‌سوز هرمزگان آن هم در چله خرماپزان مردادماه فقط با جهاد صرفه‌جویی ملت شریف ایران قابل تحمل می‌شود. مردم جنوب ایران از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان پنجه در پنجه دشمنی هستند که یک جنایتکار تمام‌عیار و یک رژیم ضدبشر است. دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های برق و آب در پهنای هرمزگان تصور می‌کند که می‌تواند مردم جنوب را از مقاومت بازدارد.

اما مردم ایران با پیوستن به پویش همدلی وزارت نیرو به یاری سکانداران جنگ آمدند و با مصرف بهینه و اصولی منطبق بر نیاز خود، مانع از قطع زنجیره‌ای قطعی برق در استان هرمزگان شدند.

مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم ایران در قرار همدلی وزارت نیرو باعث پایداری شبکه برق کشور شد. هزاران چراغ به خاطر روشنایی مردم جنوب داوطلبانه خاموش شد تا بار دیگر مردم سهم خود را برای آرامش مردم جنوب و عبور کشور از روز‌های دشوار جنگ ایفا کنند. این فقط کاهش مصرف نبود، بلکه روایت دیگری از اعتماد و ایثار مردم ایران بود که ثبت شد.

وزیر نیرو با اشاره به اعجاز همدلی مردم ایران و کاهش مصرف برق می‌گوید: در جریان تهاجم اخیر دشمن به جنوب کشور، در سفر به عسلویه و خوزستان از مردم درخواست کردیم با همدلی، امکان تأمین برق پایدار برای مناطق جنوبی کشور فراهم شود که نتیجه این همراهی، کاهش بیش از ۲ هزار مگاواتی مصرف برق تنها در چند دقیقه بود. با افت شبکه، همکارانم تصور کردند نقطه‌ای شبکه مورد هجوم دشمن قرار گرفته است، اما این همان هدیه مردم به مردم جنوب بود.

عباس علی‌آبادی می‌افزاید: ۲ هزار مگاوات، عدد بزرگی است، معادل ساخت ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی است که با کمک مردم، تنها در چند دقیقه اتفاق افتاد. انصافاً احساس غرور کردم که چنین هموطنان فداکاری دارم. وی تأکید می‌کند: پایداری برق جنوب، ثمره حماسه «قرار همدلی» مردم است. روایتی از اعتماد و ایثار مردم که در سکوت خانه‌ها شکل گرفت و روشنایی‌اش در سراسر ایران ماندگار شد.

وزیر نیرو با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر صنعت برق می‌گوید: جنگ بر فعالیت‌های این بخش بی‌تأثیر نبود، اما با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق و همراهی مردم، شبکه برق کشور با پایداری مدیریت شد. هر زمان بخشی از زیرساخت‌ها مورد اصابت قرار گرفت، وزارت نیرو با سرعت نسبت به رفع مشکل و بازگرداندن خدمات اقدام کرد.

اجرای طرح مهتاب ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق در کشور به همراه داشت

علاوه بر مدیریت مصرف برق از سوی مردم و مشارکت در قرار همدلی، وزارت نیرو طرح جهادی مهتاب را از هفتم اسفند سال گذشته شروع کرد و هدف‌گذاری آن کاهش ۵ تا ۱۰ درصد رشد مصرف است.

طرح «مهتاب» به معنای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق است که با چهار محور مهم طراحی شده است. این طرح بر موضوعاتی از جمله مدیریت مصرف و کاهش مصرف، جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تعویض کنتور‌های معیوب و دستکاری‌شده، تسریع در نصب انشعابات جدید و همچنین کنترل مضاعف فروش انرژی به مشترکان تمرکز دارد.

مدیر عامل شرکت توانیر در خصوص نتایج مثبت این طرح جهادی می‌گوید: اجرای طرح مهتاب با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و دستکاری‌های شبکه برق، تاکنون معادل ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات از بار مصرف برق کشور کاسته است، رقمی که تأمین آن مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار سنگین برای احداث نیروگاه‌های جدید بود. محمد اله‌داد با اشاره به انجام مانور‌های شرکت توانیر در سراسر کشور و نتایج مثبت آن می‌افزاید: برای تولید همین میزان انرژی، حدود ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز بود.

وی با تأکید بر استمرار اجرای طرح مهتاب و برخورد با مصادیق مصرف غیرمجاز برق، می‌افزاید: شناسایی و حذف انشعاب‌های غیرمجاز، جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانه‌ای و اصلاح کاربری‌های غیرمرتبط، از مهم‌ترین محور‌های مدیریت هوشمند مصرف برق و کاهش تلفات شبکه است و این اقدامات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت ادامه دارد.

وی می‌گوید: همه تلاش صنعت برق بر این است که حتی در شرایط جنگی، برق مورد نیاز زیرساخت‌های اساسی کشور تأمین شود.

برق کشاورزی فقط در خدمت تولید باشد

اله‌داد با اشاره به سوءاستفاده از برق یارانه‌ای در بخش کشاورزی، می‌گوید: برق کشاورزی باید در خدمت تولید و تأمین امنیت غذایی باشد، اما در برخی مناطق از برق چاه‌های کشاورزی برای تأمین برق ویلاها، تالار‌ها و واحد‌های تجاری استفاده می‌شود که مصداق سوداگری انرژی است و با آن برخورد می‌شود. وی تأکید می‌کند: شرکت توانیر در ادامه اجرای طرح ملی مهتاب، ۱۱۸ مگاوات بار غیرمجاز را از شبکه برق کشور حذف کرد. این اقدام که معادل تولید یک نیروگاه خورشیدی ۵۹۰ مگاواتی است، به صرفه‌جویی ۱۹میلیون کیلووات‌ساعت انرژی منجر شد.