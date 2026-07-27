جوان آنلاین: از آناتولی، مارک رافالو، بازیگر سرشناس آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را «دیوانه آدمکش» خطاب کرد و گفت تلاش برای کنار گذاشتن کریم خان، دادستان پیشین دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، هیچ تاثیری بر اتهامهای مربوط به جنایتهای جنگی نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، رافالو در پیام خود نوشت: «تو یک دیوانه آدمکش هستی، بنیامین نتانیاهو.» او نوشت که لابیگری برای برکناری کریم خان، دادستانی که در سال ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم بازداشت نتانیاهو را مطرح کرده بود، باعث نمیشود جنایتهای جنگی نتانیاهو ناپدید شوند.
این بازیگر آمریکایی همچنین تاکید کرد که نتانیاهو نمیتواند تاریخ را تحت تاثیر لابیگری قرار دهد و به گفته او، اقدامات نخستوزیر اسرائیل در حافظه تاریخی ثبت خواهد شد. رافالو در پایان نوشت: «از عدالت نخواهی گریخت.»
کریم خان در سال ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان عملیات نظامی اسرائیل در غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرده بود.