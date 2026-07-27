کد خبر: 1371237
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
اقتصاد » اخبار کلی

درآمد‌های مالیاتی ۴۶ درصد رشد کرد

1 رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد‌های مالیاتی کشور در چهار ماهه ابتدای امسال به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جوان آنلاین: محمدهادی سبحانیان در نشست خبری اظهار کرد: علیرغم همه تمهیداتی که با توجه به شرایط کشور درخصوص تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی و همراهی با فعالان اقتصادی ایجاد شده در چهار ماهه امسال عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل دفاع و مثبت بوده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: وصول درآمد‌های مالیاتی در چهار ماهه ابتدای سال گذشته ۳۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه ابتدای امسال به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بخواهیم این عدد را نسبت به بودجه کل سال بسنجیم در چهار ماهه سال گذشته ۲۱ درصد وصولی محقق شده و چهار ماهه ابتدای امسال این عدد ۲۰.۵ درصد بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره رشد درآمد‌های مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: در چهار ماهه سال قبل رشد درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد بوده؛ در حالی که چهار ماهه امسال این عدد نسبت به قبل ۴۶ درصد شده است.

به گفته سبحانیان، به جهت اقداماتی که با سیستمی شدن نظام مالیاتی ایجاد شده بدون آنکه فشاری به مودیان بیاوریم با تسهیل اقدامات، درصد تحقق و رشد درآمد‌های مالیاتی قابل قبول بوده است.

وی تاکید کرد: همراهی با فعالان اقتصادی در این دوره را نیز از طریق تفویض اختیارات به مدیران استانی افزایش دادیم که در راستای سیاست تمرکززدایی دولت و خود ما در سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط ویژه کشور به لحاظ منابع مالی گفت: اقدامات ما در راستای تامین وصولی انجام شده و نیاز مبرم کشور بوده، اما به این دلیل که خودمان را نسبت به فعالان اقتصادی متعهد می‌دانیم استرداد ما افزایش یافته است؛ دستاوردی که در پی اجرای سامانه مودیان درخصوص تسهیل و تسریع وصولی مالیات محقق شده است.

سبحانیان درخصوص میزان استرداد مالیاتی در چهار ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در چهار ماهه ابتدای سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان مبلغ استرداد بوده که در چهار ماهه امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

برچسب ها: سازمان امور مالیاتی ، فعالان اقتصادی ، مالیات
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