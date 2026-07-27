همتی: نرخ تورم تیر نسبت به خرداد نصف شد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اخیر سیاست گذار پولی برای کنترل تورم، اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه در تیر سال جاری نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است.

جوان آنلاین: کنترل تورم یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است. این بانک طی ماه‌های گذشته با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و نظارتی از جمله کنترل رشد نقدینگی، افزایش نسبت سپرده قانونی برخی بانک‌ها، محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و ساماندهی بانک‌های ناتراز، تلاش کرده روند رشد قیمت‌ها را مهار کند.

بانک مرکزی بارها تاکید کرده که ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم، پیش‌شرط ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری است و به همین دلیل، استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی برای کشور اولویت دارد.

در همین راستا، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت‌وگویی تصویری با اشاره به روند تورم در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بانک مرکزی از ماه گذشته عملا ترمز تورم را کشیده و با اقداماتی که در پیش گرفت و انجام داد، روند افزایش تورم را کنترل کرد. خوشحالم اعلام کنم که علی‌رغم نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در تیر ماه ، نرخ تورم ماهانه در این ماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد روندی که برخی تصور می‌کردند تورم به صورت فزاینده افزایش پیدا کند، توسط بانک مرکزی کنترل شده و ان‌شاءالله در ادامه نیز کنترل بیشتری بر تورم خواهیم داشت.