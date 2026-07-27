همتی: نرخ تورم تیر نسبت به خرداد نصف شد

جوان آنلاین: کنترل تورم یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاری بانک مرکزی در ماههای اخیر است. این بانک طی ماههای گذشته با اجرای مجموعهای از سیاستهای پولی و نظارتی از جمله کنترل رشد نقدینگی، افزایش نسبت سپرده قانونی برخی بانکها، محدودیت رشد ترازنامه بانکها و ساماندهی بانکهای ناتراز، تلاش کرده روند رشد قیمتها را مهار کند.
بانک مرکزی بارها تاکید کرده که ثبات قیمتها و کاهش نرخ تورم، پیششرط ایجاد ثبات در اقتصاد و بهبود شرایط تولید و سرمایهگذاری است و به همین دلیل، استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی برای کشور اولویت دارد.
در همین راستا، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در گفتوگویی تصویری با اشاره به روند تورم در ماههای اخیر اظهار کرد: بانک مرکزی از ماه گذشته عملا ترمز تورم را کشیده و با اقداماتی که در پیش گرفت و انجام داد، روند افزایش تورم را کنترل کرد. خوشحالم اعلام کنم که علیرغم نگرانیها درباره افزایش تورم در تیر ماه ، نرخ تورم ماهانه در این ماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد روندی که برخی تصور میکردند تورم به صورت فزاینده افزایش پیدا کند، توسط بانک مرکزی کنترل شده و انشاءالله در ادامه نیز کنترل بیشتری بر تورم خواهیم داشت.