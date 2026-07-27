جوان آنلاین: دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌ها (موضوع احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) بوده که پیش‌تر نیز در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و تسهیل‌گری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌ویژه عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.