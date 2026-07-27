تغییر ساعات اداری پایتخت باعث صرفه جویی ۱۸۵ مگاواتی برق شد

قائم مقام شرکت برق تهران از اجرای برنامه‌های گسترده برای مدیریت پیک بار شبکه در تابستان امسال خبر داد و گفت: در راستای بخشنامه‌های ابلاغی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعات اداری با هدف کاهش بار در پایتخت، ۱۸۵ مگاوات صرفه‌جویی به همراه داشته است.

جوان آنلاین: حمیدرضا ملکی وش عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تهران که در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، پیک نیاز مصرف شهر تهران برای سال ۱۴۰۵ معادل ۶۲۵۰ مگاوات برآورد شده بود که با هماهنگی شرکت توانیر، برنامه مدیریت بار برای سقف ۴۷۰۸ مگاوات عملیاتی شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از ناپایداری شبکه، مجموعاً ۱۵۰۰ مگاوات کاهش بار برنامه‌ریزی و اجرا شده است که از جمله می توان به مدیریت مشترکین پرمصرف اشاره کرد.

وی اظهار داشت: با بهره‌گیری از زیرساخت‌های هوشمند، اکنون ۷۵۰ هزار مشترک در تهران به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند که امکان کنترل و مدیریت ۴۵ درصد از بار مصرفی شبکه را به‌صورت ۲۴ ساعته فراهم کرده است. در این بخش ۳۰۵ مگاوات مدیریت بار اعمال شد.

ملکی وش ادامه داد: با تجهیز نزدیک به ۱۸۰۰ مولد در سطح شهر به سیستم‌های کنترل هوشمند، ۱۵۰ مگاوات صرفه‌جویی از این محل حاصل شده و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا، دمای سیستم‌های سرمایشی در ادارات بزرگ و مراکز تجاری از راه دور بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود که ۲۰ مگاوات کاهش بار در پی داشته است.

بعذگفته وی، در راستای بخشنامه‌های ابلاغی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعات اداری با هدف کاهش بار در پایتخت، ۱۸۵ مگاوات صرفه‌جویی به همراه داشته است.

ملکی وش همچنین به مدیریت روشنایی معابر و پارک‌ها (۵۰ مگاوات)، مدیریت بار صنایع (۷۰ مگاوات) و کاهش بار تجاری (۱۲۰ مگاوات) اشاره کرد و افزود: بیشترین میزان بار ثبت شده ۲۹ تیرماه با عدد ۴۳۱۵ مگاوات بوده است که نسبت به پیک سال گذشته، رشدی ۷ درصدی را نشان می‌دهد و تا به امروز سقف ۵۱۸۳ مگاوات به ثبت رسیده است که مستقیماً بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است.