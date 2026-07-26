وزارت جهاد کشاورزی: تأمین منابع خرید تضمینی گندم بر عهده دولت است 

پیرو یادداشت اخیر «جوان» با عنوان «دولت باز هم به گندمکاران رو دست زد» که در بخشی از آن تأکید شده بود: «گزارش دیوان محاسبات که از پرداخت کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران خبر داده، ضعف وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای یکی از مهمترین تعهدات خود افشا کرده است، چراکه این وزارتخانه عریضوطویل پیش از آغاز فصل خرید باید منابع مالی لازم را تأمین کند، نه اینکه پس از تحویل محصول، کمبود اعتبار را به حساب تولیدکننده بنویسد.» روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیهای به دفتر روزنامه، تأکید کرده است:
پرداخت مطالبات گندمکاران از دغدغههای محوری وزارت جهاد کشاورزی است، چراکه تأمین منابع خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات دولتی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها صورت میپذیرد. در همین راستا، تا تاریخ ۳۰ تیرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و در پی پیگیریهای مستمر وزیر جهاد کشاورزی و تخصیص بودجه از سوی سازمان هدفمندی، مقرر شده است تا پایان هفته جاری، بخش قابلتوجهی از مطالبات گندمکاران واریز شود.
در همین زمینه بانک کشاورزی در چارچوب وظایف و مسئولیتهای محوله، تمامی ظرفیتهای فنی، اجرایی و عملیاتی خود را به منظور تسریع در پرداخت وجوه گندمکاران و تسهیل اجرای سیاست خرید تضمینی به کار گرفته است که اهم اقدامات انجامشده به شرح ذیل است:
۱- توسعه و بهینهسازی زیرساختهای پرداخت:
با هدف افزایش سرعت، دقت و ظرفیت پردازش اطلاعات پرداخت، بانک کشاورزی نسبت به طراحی، توسعه و استقرار سامانه جدید پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم اقدام کرده است. این سامانه با بهرهگیری از فرآیندهای بهینهشده، امکان دریافت، پردازش و کنترل حجم بالای اطلاعات پرداخت را با سرعت و کارایی بالاتر (سرعت واریز با اصلاح فرآیندها در سامانه جدید پنج برابر شده است) فراهم کرده و موجب کاهش زمان انجام عملیات و تسریع در واریز وجوه به حساب کشاورزان شده است.
۲- ارائه خدمت اعتباری BNPL به گندمکاران:
در راستای حمایت از جامعه تولیدکنندگان و کاهش فشار نقدینگی ناشی از فاصله زمانی میان تبدیل محصول و دریافت مطالبات، بانک کشاورزی با همکاری شرکت گرینپی، خدمت اعتبار خرید (BNPL) را برای گندمکاران طراحی و عملیاتی کرده است. این خدمت ضمن فراهم کردن امکان استفاده کشاورزان از اعتبار پیش از دریافت مطالبات، میتواند بخشی از نیازهای مالی کوتاهمدت آنان را پوشش دهد و از سوی دیگر با ایجاد ابزارهای نوین تأمین مالی، به مدیریت بهتر جریان نقدینگی در فرآیند خرید تضمینی و کاهش فشار بر منابع نقدی دولت کمک نماید.
۳- آمادگی کامل و تلاش شبانهروزی در فرآیند پرداخت وجوه:
بانک کشاورزی پس از دریافت فایلهای پرداخت و تأمین اعتبار از مراجع ذیربط، عملیات واریز وجوه را بدون هیچگونه محدودیت یا وقفه عملیاتی انجام داده است. در تمامی مراحل پرداخت، همکاران بانک با هدف رساندن سریعتر وجوه به دست گندمکاران، حتی در خارج از ساعات اداری و تا ساعات پایانی شب، نسبت به انجام فرآیندهای کنترلی و اجرایی واریز اقدام کردهاند تا منابع در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
لازم به تأکید است بانک کشاورزی در هیچ مرحلهای در انجام عملیات پرداخت، محدودیت اجرایی یا تأخیر ناشی از فرآیندهای بانکی نداشته و هر زمان منابع لازم تأمین و در اختیار بانک قرار گرفته است، پرداختها با حداکثر سرعت و در کمترین زمان ممکن انجام شده است.
۴- نقش حمایتی بانک در تأمین مالی اجرای سیاست خرید تضمینی:
بر اساس سازوکار قانونی خرید تضمینی، مسئولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز پرداخت بهای گندم بر عهده دولت بوده و بانک کشاورزی وظیفهای در تأمین منابع مذکور ندارد؛ با این وجود، بانک همواره در راستای حمایت از سیاستهای کلان اقتصادی کشور و کمک به اجرای مطلوب طرح خرید تضمینی گندم و واریز هرچه سریعتر مابهازای ریالی گندم تحویلشده به سیلوهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، از ظرفیتهای خود در بازار مالی کشور استفاده کرده و با مشارکت فعال در خرید اوراق مالی اسلامی دولت، نقش مؤثری در تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و تسهیل فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران ایفا کرده است. مانده اوراق خریداریشده برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم در سه سال گذشته، بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد ریال میباشد. در پایان تأکید میشود، بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، همواره خود را متعهد به حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای مالی بخش کشاورزی و همکاری حداکثری با دستگاههای اجرایی ذیربط دانسته و در اجرای فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران، تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را به کار گرفته است.