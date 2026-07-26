جوان آنلاین: مرکز آموزش مدیریت دولتی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ضمن تبریک به پذیرفتهشدگان مرحله اول ارزیابی برنامه ۵۰۰ مدیر جوان و کار آمد، به اطلاع ایشان میرساند از ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹، میبایست پس از ورود به سامانه جامع آزمونهای مرکز به نشانی https://azmoon.smtc.ac.ir، با مراجعه به بخش «ارزیابی شایستگیهای عمومی» و انتخاب گزینه «ثبتنام در کانون ارزیابی»، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ذکر شده، نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام و پرداخت هزینه مربوطه اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، برنامه زمانبندی برگزاری کانونهای ارزیابی شایستگیهای عمومی شامل زمان و محل حضور هر یک از پذیرفتهشدگان، طی روزهای آینده از طریق درگاههای رسمی مرکز اطلاعرسانی خواهد شد.
از داوطلبان گرامی تقاضا میشود در موعد مقرر نسبت به انجام فرایند فوق اقدام کنند. عدم مراجعه و ثبتنام در بازه مقرر، به منزله انصراف از ادامه فرآیند برنامه تلقی خواهد شد.