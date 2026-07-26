مجتبی ملکی و محمدرضا رستمی با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان اعضای جدید هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منصوب شدند.

جوان آنلاین: از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، جلسه معارفه اعضای جدید هیأت‌مدیره سازمان با حضور حسن نوروزی مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عطاالله سینایی رئیس هیأت‌مدیره سازمان، سیدحسین سهمگین عضو هیأت‌مدیره سازمان و مجتبی سعادتی مدیرکل حوزه مدیرعامل و روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست، ضمن معرفی اعضای جدید هیأت‌مدیره، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی، تخصصی و تجربیات اجرایی آنان در راستای تحقق اهداف سازمانی، اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رعایت مفاد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و الزامات آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی تأکید شد.

محمدرضا رستمی دارای تحصیلات دکتری علوم اقتصادی است و از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست سازمان برنامه و بودجه استان‌های گیلان، لرستان و ایلام، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و مدیرعاملی شرکت صنایع خودروسازی زاگرس خودرو اشاره کرد.

مجتبی ملکی نیز دارای تحصیلات دکتری مدیریت دولتی است و سوابقی همچون معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، فناوری و تحول اداری استانداری و مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری لرستان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

در پایان این جلسه، بر نقش هیأت‌مدیره جدید در مسیر ارتقای بهره‌وری، تقویت نظام مدیریتی سازمان و تحقق مأموریت‌های قانونی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید شد.