حکم نهایی پرونده پژمان جمشیدی صادر شد

وکیل پژمان جمشیدی از صدور رای نهایی در پرونده موکل خود خبر داد و گفت: وی از اتهام تجاوز به عنف و حتی اتهام زنا عادی (خارج از عنف) تبرئه شده است.

جوان آنلاین: علی محمدزاده شامگاه یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی با بیان اینکه حکم صادره قطعی است، افزود: آقای جمشیدی از اتهامات فوق مبرا شده و فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: البته رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است که در مهلت مقرر به این رأی اعتراض خواهیم داشت چرا که معتقد هستم در صورت اثبات چنین اتهامی می‌بایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند.

۲۹ مهر ۱۴۰۴ قوه قضاییه اعلام کرد: یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شد.

براساس این گزارش چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

۱۶ اردیبهشت امسال هم جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز به عنف برگزار شد و قضات محترم دادگاه وقت مکفی برای دفاع وکلای آقای جمشیدی و طرفین پرونده اختصاص دادند و در نهایت ختم جلسه رسیدگی اعلام شد.