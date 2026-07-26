کد خبر: 1370955
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰
سیاست » اخبار کلی

نیکزاد: آمریکا قبل از تحمل شکستی سنگین‌تر، منطقه را ترک کند

نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت: به رئیس‌جمهور متوهم آمریکا توصیه می‌کنیم تا قبل از اینکه شکستی سنگین‌تر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقه‌ای را که هزاران سال، محل زندگی ما و نیاکان ماست، ترک کند.

جوان آنلاین: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه ۴ مردادماه) ضمن عرض درود و سلام به روح بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و روح ملکوتی قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و شهدای راه حق و بصیرت از صدر اسلام تا آخرین رویارویی لشکریان حق و فطرت در برابر ظلم و استکبار یعنی جنگ تحمیلی سوم؛ گفت: مجدداً نهایت خاکساری و تواضع خودمان را در برابر حماسه مردم عزیز ایران اسلامی و ملت وفادار و حق‌طلب عراق در تشییع میلیونی رهبر شهیدمان اعلام می‌کنیم و برای آن مجاهد شهید، آرزوی علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را داریم.

نیکزاد ادامه داد: امیدواریم روح آن امام عارف دعاگوی ملت شریف ایران باشد و از خدای متعال برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) نیز آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به ملت شریف ایران گفت: رویارویی جبهه کفر، شرک و اصحاب اپستین با لشکر مقتدر اسلام به مراحل سرنوشت‌سازی رسیده و لازم است چند نکته در این زمینه عرض کنم. نکته نخست تأکید مجدد بر حفظ وحدت و اتحاد مقدس ملت ایران و امت یکپارچه اسلامی در برابر توطئه دشمنان است؛ که در این زمینه اوامر رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت جامعه و پشتیبانی از مسئولان کشور فصل الخطاب همه ما است.

نیکزاد نکته دوم را لزوم خون‌خواهی رهبر شهید و امام امت عنوان و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی از این خونخواهی کوتاه نخواهد آمد و به فضل الهی ذلت و نکبت قاتلان و آمران این جنایت به‌صورت قطعی رقم خواهد خورد.

وی نکته حائز اهمیت در این موضوع را استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی خواند که در آن گرفتار شده است و افزود: باید مجدداً بر این واقعیت تأکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازنخواهد گشت. به رئیس جمهور متوهم آمریکا هم توصیه می‌کنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگین‌تر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقه‌ای که هزاران سال است محل زندگی ما و نیاکان ما بوده را ترک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با نصرت الهی و پشتیبانی بازوان پرتوان نیروهای مسلح مقتدر خود آمادگی کامل دارد تا درصورت ماجراجویی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، آن‌ها را به‌صورت سخت و پشیمان‌کننده تنبیه کند، لذا بهتر است مردم آمریکا پیش از آنکه سربازان آمریکایی با تابوت به کشورشان بازگردند، رئیس جمهور سفاک خود را کنترل کنند.

نیکزاد با انتقاد از اقدامات کارشکنانه دولت‌های اروپایی در قبال ایران، گفت: ما در طول سالیان گذشته کارشکنی های دولت‌های اروپایی را تحمل کرده‌ایم. به این دولت‌ها، به‌ویژه دولت جدید انگلستان و پارلمان و دولت بلغارستان و دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست آمریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که به آن‌ها مربوط نیست، خودداری کنند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشور و خاک ما باشد، قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی‌جواب نخواهد ماند. به فضل و وعده الهی و سنت مسجل تاریخی، پیروزی ملت بزرگ ایران نزدیک است.

برچسب ها: نیکزاد ، مجلس شورای اسلامی ، امریکا
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