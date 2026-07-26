تيزهوشي پليس راز جنايت خانوادگي را برملا کرد

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین ، به نقل از سردار "محمد قاسم طرهاني" بيان کرد: در پي وصول خبري به مرکز فوريت هاي پليسي مبني بر سرقت از يک منزل مسکوني منجر به قتل و مسموميت اعضاي خانواده ،بلافاصله بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي افزود: با ورود کارآگاهان پليس آگاهي به محل وقوع جنايت مشخص شد، زني 47 ساله به همراه دختر 8 ساله اش با استنشاق مواد سمي دچار خفگي شده و علائم حياتي ندارند، پسر 17 ساله دچار سوختگي و مسموميت سطحي در ناحيه صورت و دهان شده و پدر خانواده نيز اعلام داشته با ضربه به سر دچار بيهوشي و بي حالي شده است.

فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: کارآگاهان جنايي پليس آگاهي با بررسي هاي شواهد و آثار باقي مانده در محل حادثه، پي به راز جنايتي هولناک و خانوادگي بردند .

سردار طرهاني ادامه داد: با هماهنگي مقام قضائي پسر 17 ساله به همراه پدر خانواده تحت بازجويي هاي فني پليس قرار گرفته و در نهايت هر 2 نفر لب به اعتراف گشوده و به جنايت خانوادگي اعتراف و پرده از راز جنايتي هولناک برداشتند.

اين مقام ارشد انتظامي بيان داشت: قاتل با همدستي پسرش همسر خود را به قتل رسانده و سپس دختر خردسالش که در پي سروصداي مادرش از خواب بيدار شده و شاهد ماجرا بوده را نيز به همان شيوه به قتل رسانده سپس براي فريب پليس سناريو خيالي سرقت از منزل را طراحي کرده است.

فرمانده انتظامي استان با بيان اينکه متهم انگيزه خود از اين جنايت را اختلافات خانوادگي با همسر و قتل دختر را براي از ميان بردن شاهد ماجرا عنوان کرده است، تصريح کرد:متهمان با تکميل پرونده به مرجع قضائي معرفي و روانه زندان شدند.