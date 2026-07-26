کشف 7 دستگاه ماينر غيرمجاز از ويلاي شخصی 

رئيس پليس امنيت اقتصادی استان قزوین از کشف 7 دستگاه ماينر غيرمجاز قاچاق به ارزش 3 ميليارد و 200 ميليون ريال از يک ويلايی شخصی در شهر قزوين خبرداد.

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،سرهنگ" حسين فتحي زاده" در تشريح جزئيات اين خبر اظهارداشت: در پي کسب خبري مبني بر فعاليت غيرمجاز دستگاه استخراج ارز ديجيتال در يک ويلاي شخصي در شهر قزوين، بررسي موضوع در دستور کار ماموران پليس امنيت اقتصادي استان قرار گرفت.

وي افزود: پس از هماهنگي با مرجع قضايي به همراه نماينده اداره برق به محل شناسايي شده اعزام و در بازرسي از آن، 7 دستگاه ماينر فاقد مجوز که در حال استخراج غيرقانوني رمز ارز ديجيتال بود را کشف و يک نفر در اين خصوص به مرجع قضايي معرفي شد.

رئيس پليس امنيت اقتصادي استان قزوين با اشاره به اينکه ارزش تقريبي ماينرهاي کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ارزش 3 ميليارد و 200 ميليون ريال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: شهروندان براي کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنيت جامعه، در صورت اطلاع از اين گونه موارد بلافاصله مراتب را از طريق تماس با شماره 110 به پليس اطلاع دهند.