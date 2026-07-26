جوان آنلاین: پس از گذشت قریب به چهار دهه، دست‌نوشته‌ای از حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای که در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ به یادگار نگاشته شده بود، توسط موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت بازیابی گردیده و برای نخستین‌بار منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این دستخط ارزشمند، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، دانش، ایثار و مجاهدت پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد و سندی فاخر از تاریخ پزشکی و مقاومت ایران اسلامی به شمار می‌آید.

رسانه KHAMENEI.IR متن کامل یادداشت و تصویر دستخط رهبر شهید انقلاب اسلامی را که صبح امروز در مراسمی در موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد، به شرح زیر منتشر می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلوه‌های درخشنده‌ی ایمان و دانش و هنر را در بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام مشاهده کردم. جمع کارکنان، پزشکان و دستیاران و دیگر زحمت‌کشان مؤمن را در کار نجات جان مجروحین جنگ و رزمندگان آسیب‌دیده و در چهره‌ی فرشتگان مژده‌بخش زندگی و بهبودی دیدم.

همّت دست‌اندرکاران و تلاش مؤمنانه پزشکان پدیده‌ی اعجاب‌انگیزی آفریده که هر دیدارکننده‌ی این بیمارستان را به تحسین وادار می‌کند.

خداوند از همه‌شان قبول کند و به همه توفیق عنایت فرماید.

سیدعلی خامنه‌ای؛ ۶۷/۵/۴