سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری برگزار شد که در این نشست کلیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی به تصویب رسید.

جوان آنلاین: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه (۴ مرداد ماه) از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و به صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در نشست امروز موافقان و مخالفان به تشریح نظرات و دلایل خود پرداختند که در نهایت کلیات لایحه مذکور به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان این اینکه در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پس از بررسی گزارش کمیسیون، این لایحه جهت بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.