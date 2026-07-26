کد خبر: 1370941
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

خسارات به زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید در سطح بین الملل پیگیری شود

پزشکیان رئیس جمهور گفت: خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در ادامه برنامه پایش‌های میدانی عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با حضور در وزارت راه و شهرسازی در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، آخرین وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست گزارشی جامع از وضعیت پایانه‌های مرزی، بنادر، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، روند تأمین، حمل، تخلیه، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی، عملکرد گمرکات، وضعیت راه‌های کشور و اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و تداوم خدمات حمل‌ونقل ارائه شد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی تفصیلی از خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، شامل بنادر، پایانه‌های مرزی، پل‌ها، محورهای مواصلاتی، شبکه ریلی، تأسیسات لجستیکی و سایر زیرساخت‌های راهبردی در پی حملات آمریکا ارائه کرد.

رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش، ضمن بررسی دقیق ابعاد خسارات و روند اقدامات جبرانی، دستورات لازم را برای تسریع در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، ارتقای تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و تسهیل ارائه خدمات صادر کرد.

پزشکیان با اشاره به خسارات واردشده به پایانه‌های مرزی، گمرکات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور، این اقدامات را مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدامات از طریق مراجع و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای زیرساختی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های راهبردی دولت برشمرد و اظهار داشت: دیپلماسی فعال دولت بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی فراهم کرده است و تکمیل و اتصال شبکه‌های ریلی با کشورهای همسایه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، توسعه کریدورهای بین‌المللی ترانزیت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور ایفا کند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بازسازی و نوسازی پایانه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده بر پایه استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: باید از این فرصت برای احداث زیرساخت‌هایی بهره بگیریم که از بالاترین استانداردهای روز دنیا در حوزه انبارداری، لجستیک، جابه‌جایی کالا، مدیریت هوشمند و فناوری‌های نوین برخوردار باشند؛ چرا که این رویکرد علاوه بر افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات، موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارآیی شبکه حمل‌ونقل خواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌های شبانه‌روزی، جهادی و مسئولانه مدیران، کارشناسان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی قدردانی کرد و استمرار خدمت‌رسانی، حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل و جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمات جاده‌ای، ریلی، هوایی و بندری را نشانه تعهد، کارآمدی و روحیه خدمتگزارانه مجموعه این وزارتخانه دانست.

پزشکیان تأکید کرد: با همین روحیه، تلاش مجدانه همه ارکان دولت و همراهی و حمایت مردم، تمامی توطئه‌ها و طراحی‌های دشمنان برای ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی و زیرساخت‌های کشور خنثی خواهد شد.

در این نشست همچنین پزشکیان به صورت تلفنی با رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان و یکی از پیمانکاران فعال وزارت راه و شهرسازی که در مناطق عملیاتی و در خط مقدم بازسازی و حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل مشغول فعالیت بودند، گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان، از خدمات صادقانه و مجاهدانه نیروهای اجرایی، فنی و عملیاتی این حوزه تقدیر و برای آنان آرزوی توفیق کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، زیرساخت ، جنگ ایران امریکا
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