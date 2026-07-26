حق ترانزیت برق واحدهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین، "شهریار کشاورز شاهباز " مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، در جلسه گردهمایی مدیران عامل استان‌ها با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، بر ضرورت بازنگری فوری در نحوه محاسبه و دریافت حق ترانزیت برق از واحدهای صنعتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرکت توزیع برق، حق ترانزیت را در قبوض واحدهای صنعتی اعمال می‌کند، اظهار کرد: این در حالی است که در برخی موارد، هزینه ترانزیت از بهای برق مصرفی نیز بیشتر می‌شود و این موضوع فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

" کشاورز شاهباز " افزود: با توجه به اینکه پست ۶۳ کیلوولت توسط شرکت شهرک‌های صنعتی اجرا شده و این مجموعه متولی انتقال شبکه نیز هست، شرکت توزیع برق حق دریافت هم‌زمان حق ترانزیت و بهای برق را ندارد و باید مشخص شود به چه دلیل واحد صنعتی باید چنین قبوض سنگینی پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف فرآیندهای مرتبط با بخشنامه‌های ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: اجرای این موضوع باید از طریق دفاتر اسناد رسمی پیگیری شود تا برای اخذ مفاصاحساب، راهکاری عملی و قابل اجرا فراهم شود.

"کشاورز شاهباز " در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت زیرساخت‌ها و پست های برق در شهرک‌های صنعتی گفت: اگر امروز برای این موضوع چاره‌اندیشی عاجل نشود، در آینده شهرک‌های صنعتی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. وی تأکید کرد: پست‌های برق نباید به‌صورت علی‌الحساب محاسبه شوند و لازم است این موضوع به‌صورت دقیق و شفاف تعیین تکلیف شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم را تخلفات ساختمانی دانست و اظهار کرد: از سال ۱۳۷۷ تاکنون، نظام و ابزاری تحت عنوان پلیس ساختمانی ایجاد نکرده‌ایم تا در صورت بروز تخلف در ساخت‌وساز واحدهای صنعتی، به‌موقع ورود و نسبت به رفع مشکل اقدام کند.

وی گفت: نباید پس از گذشت سال‌ها، به‌دلیل برخی تخلفات ساختمانی، هزینه‌ها و جرایم سنگین از واحدهای صنعتی دریافت شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در پایان با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانداران، خواستار احصا، جمع‌بندی و ابلاغ این اختیارات به استان‌ها شد تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

گفتنی است گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور با حضور لاهوتی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در تهران برگزار شده و همچنین در این گردهمایی دو روزه، معاونتها و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به بیان مهمترین اهداف و برنامه های حوزه تخصصی خود برای سال ۱۴۰۵ می پردازند.