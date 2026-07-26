آمادگی مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی گفت: مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات که با سرپرست اداره می‌شوند، آمادگی کامل دارد.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: ما برای برگزاری جلسات رأی اعتماد، منتظر نامه معرفی وزرای پیشنهادی از سوی دولت هستیم تا جلسه رأی اعتماد را برگزار کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در ارتباط با برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ضرورت دارد اصلاحاتی در این قوانین صورت گیرد که رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم اصلاح قانون برنامه متناسب با شرایط روز کشور تأکید داشته‌اند.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه لازم است دولت لایحه ارائه دهد و برای این منظور نیز نامه‌ای از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به دولت ارسال شده، اما تاکنون لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم، لازم است دولت گزارش خود از اجرای سال دوم قانون برنامه را به مجلس ارائه دهد تا چالش‌ها، موانع جدید و نیازهای تازه با توجه به شرایط پیش‌ آمده شناسایی و بر اساس آن لایحه تنظیم شود، اما تاکنون گزارش اجرای سال دوم برنامه نیز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.