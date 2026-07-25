بورس مرداد را صعودی آغاز کرد

جوان آنلاین: بورس تهران نخستین روز معاملاتی مرداد را با رشد شاخص‌ها و افزایش تقاضا آغاز کرد، به طوری که شاخص کل با افزایش ۱۰هزار و ۴۳۳ واحدی به سطح ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز ۷ هزار و ۸۵۴ واحد بالا رفت. همزمان، ۳۸۴ نماد مثبت در برابر ۲۲۶ نماد منفی قرار گرفتند و ارزش صف‌های خرید به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسید و جریان پول حقیقی نیز با ورود به سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و برخی صنایع همراه شد.



بازار سهام در نخستین روز کاری مردادماه، یعنی روز شنبه با افزایش شاخص‌ها و برتری تقاضا نسبت به عرضه آغاز شد و شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با رشد ۱۰ هزار و ۴۳۳ واحدی به رقم ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۴۳۵ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۸۵۴ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۹۱۹ واحد قرار گرفت. شاخص کل در ابتدای معاملات رشد بیشتری را تجربه کرد و در مقطعی با افزایش حدود ۳۵ هزار واحدی وارد کانال ۴میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شد، اما در ادامه بخشی از رشد خود را پس داد و در نهایت با افزایش ۲/۰ درصدی به کار خود پایان داد و شاخص هم‌وزن نیز رشد ۶/۰ درصدی را ثبت کرد که از مشارکت گسترده‌تر نماد‌های کوچک و متوسط در روند صعودی بازار حکایت دارد. در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص، «شپنا»، «شبندر» و «شستا» بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشتند و در سمت مقابل، نماد‌های «فارس»، «پارس» و «شپدیس» از اثرگذارترین نماد‌ها در کاهش رشد شاخص بودند. «تادیکو»، «شپنا»، «شبندر»، «سپید»، «دارو» و «شتران» نیز در شمار نماد‌های پرتراکنش بازار قرار گرفتند.

تقاضا در بازار سهام بر عرضه پیشی گرفت

بررسی وضعیت نماد‌ها در پایان معاملات شنبه نشان داد ۶۶درصد بازار سبزپوش بود و ۳۸۴ نماد با افزایش قیمت معامله شدند و در مقابل، ۳۴درصد بازار در محدوده منفی قرار گرفت و ۲۲۶ نماد کاهش قیمت داشتند. ارزش صف‌های خرید به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسید و صف‌های فروش در محدوده یکهزار و ۴۰۰میلیارد تومان قرار گرفت و فاصله میان ارزش صف‌های خرید و فروش، برتری تقاضا را در پایان معاملات نشان داد؛ هرچند کاهش رشد شاخص کل نسبت به ابتدای بازار، از تعدیل بخشی از تقاضا در جریان معاملات حکایت داشت.

ارزش کل بازار سهام در پایان معاملات به حدود ۱۴ هزار و ۱۰۰ همت رسید. ارزش معاملات کل نیز ۲۸۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شد و ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. جریان پول حقیقی در نخستین روز کاری مرداد، میان بازار سهام و ابزار‌های مختلف سرمایه‌گذاری توزیع شد و در مجموع، ۹/۲۶۵ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی وارد شد و صندوق‌های درآمد ثابت نیز ورود ۶۳۶میلیارد تومان سرمایه حقیقی را ثبت کردند. در میان صنایع و گروه‌های بورسی، فرآورده‌های نفتی با ورود ۵۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر قرار گرفتند و پس از آن، صنایع غذایی ۹۲میلیارد تومان، زراعت ۶۲ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۲۲ میلیارد تومان، گروه خودرویی ۱۳۲میلیارد تومان، صندوق‌های انرژی حدود ۲۰۰میلیارد تومان، صندوق‌های نقره ۵/۳ میلیارد تومان، بانک‌ها ۶ میلیارد تومان و لیزینگ‌ها ۳۴۴میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند. بیشترین ورود پول حقیقی در میان نماد‌های بازار به «شپنا» اختصاص یافت و این نماد ۴۰۰ میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی را ثبت کرد و در مقابل، «وامید» با خروج ۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی بیشترین خروج سرمایه را در میان نماد‌های مورد بررسی داشت.

فرابورس وارد کانال ۳۹ هزار واحد شد

در فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۱۶۳ واحدی به کانال ۳۹هزار واحد وارد شد و ارزش معاملات این بازار به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم، ۴/۴ هزار میلیارد تومان به معاملات سهام، ۴/۳ هزار میلیارد تومان به اوراق مالی و ۴/۲۲۷ هزار میلیارد تومان به عملیات بازار باز اختصاص داشت. جریان خروج پول حقیقی در برخی گروه‌ها و صندوق‌ها نیز ادامه داشت و صندوق‌های سهامی ۲۷۹ میلیارد تومان، صندوق‌های طلا ۴۷ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی ۱۶۵ میلیارد تومان، صندوق‌های بخشی ۷۷میلیارد تومان و صندوق‌های مختلط ۳۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در بخش صنایع نیز دارویی‌ها ۲۷ میلیارد تومان، شیمیایی‌ها ۱۲ میلیارد تومان، سیمانی‌ها ۵۶میلیارد تومان، معادن ۱۰ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری‌ها ۶۲ میلیارد تومان، چندرشته‌ای‌ها ۹۱ میلیارد تومان، تأمین سرمایه‌ها ۳۴ میلیارد تومان، خرده‌فروشی ۲۹ میلیارد تومان، حمل‌ونقل ۴۲میلیارد تومان، صندوق‌های زعفران ۲۱ میلیارد تومان و بیمه ۱۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند. در بورس کالا، صندوق‌های طلا و نقره در معاملات شنبه با افت حدود ۵/۲ درصدی ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری معامله شدند و این روند در کنار خروج بخشی از پول حقیقی از صندوق‌های طلا، از کاهش تقاضا برای این ابزار‌ها در نخستین روز معاملاتی مرداد خبر می‌دهد. مجموعه معاملات شنبه سوم مرداد، بازاری صعودی را به نمایش گذاشت که در آن شاخص‌های اصلی افزایش یافتند، تعداد نماد‌های مثبت از نماد‌های منفی بیشتر شد و ارزش صف‌های خرید فاصله محسوسی با صف‌های فروش داشت و در سمت جریان نقدینگی نیز صندوق‌های درآمد ثابت و گروه فرآورده‌های نفتی بیشترین جذب سرمایه حقیقی را داشتند و بخشی از پول از صندوق‌های سهامی، طلا و اهرمی خارج شد. بورس تهران مردادماه را با رشد شاخص‌ها، افزایش ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی به برخی گروه‌های مهم آغاز کرد، با این حال، پراکندگی جریان نقدینگی میان ابزار‌های مختلف نشان می‌دهد رفتار سرمایه‌گذاران در نخستین روز ماه یکدست نبوده و همزمان با افزایش تقاضا در بخش‌هایی از بازار سهام، صندوق‌های درآمد ثابت نیز مقصد مهم سرمایه‌های حقیقی بوده‌اند.