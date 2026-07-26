جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که در عنوان خویش نیز آورده است، پیامهای نوروزی حضرت امامخمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و حضرت آیتالله العظمی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی را در خویش دارد. این مجموعه از آن روی که آیینهای از وقایع و چشماندازهای نظام اسلامی در سالیان گوناگون حیات آن است، میتواند کتابی تاریخی نیز تلقی شود. «حُسن مطلع» از سوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی، تدوین و منتشر شده است. تارنمای ناشر در اشاره به مضمون و محتوای این پیام ها، به نکات پی آمده اشارت برده است:
«حُسن مطلع، دربرگیرنده۴۶ پیام نوروزی از حضرت امامخمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و حضرت آیتالله العظمی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که براساس سیر تاریخی صدور پیامها تنظیم شده است. همچنین با توجه به آنکه معمولاً و خصوصاً از سال ۱۳۷۸ به بعد و پس از تعیین شعار هر سال، رهبر انقلاب در طول سال نیز طی بیاناتی به تبیین و تشریح تفصیلی شعار سال مبادرت کردهاند، در پایان برخی از پیامها مشخصات یک یا چند سخنرانی برای اطلاع از آن بیانات، به خواننده محقق ارائه شده است. از سال ۱۳۵۸ که نظام جمهوری اسلامی ایران اولین بهار خود را تجربه میکرد، امام خمینی با بیاناتی به مشخص کردن وظایف اقشار مختلف در سال ۵۸ و تبیین خط مشی یک سالهحرکت انقلابی مردم و دولت پرداختند؛ رویهای که در سالیان بعد نیز تداوم یافت. از پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلتبنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، امام خمینی۱۰ پیام نوروزی خطاب به مردم و مسئولان صادر کردند که در کنار ایشان رهبر انقلاب نیز از آغاز دوران تصدی ریاست جمهوری از سالهای ۶۱ تا ۶۸، هشت پیام نوروزی صادر فرمودهاند. از آن سال تاکنون و هر ساله، همگان منتظرند تا با شنیدن پیام نوروزی رهبر انقلاب، رهنمودهای ایشان را در برنامهریزیهای خرد و کلان خود در نظر بگیرند و هریک به فراخور توان، در تحقق آن بکوشند. اکنون ۳۶ پیام نوروزی از دو رهبر انقلاب اسلامی، خطاب به عموم مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. ایشان در این پیامها به خط مشیهای یکسالهکشور و انتظاراتشان از قوای سه گانه و عموم دستگاهها و نهادهای عمومی و اجرایی و همچنین ملت شریف ایران پرداختهاند. از سال ۱۳۷۸ در پیامهای نوروزی رهبر انقلاب، ابتکاری جدید واقع و برای هر سال، نام و شعاری انتخاب گردید. مطالعهاین کتاب، از جهات مختلفی مفید خواهد بود: اولاً مخاطب و بهویژه نسل جوان، بهطور اجمالی با تاریخ انقلاب اسلامی همراه میشود و با افتوخیزها، تهدیدها، فرصتها و اتفاقات تلخ و شیرینی که در این سالها بر کشور و نظام اسلامی وارد آمده است، آشنا میگردد. ثانیا از تدابیر و آیندهنگریهای امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از پیش آگاه شده و بهطور واضح درمییاید که هرگاه ملت و دولت بر تحقق شعارها و مطالبات سالانه ایشان همت گماردهاند، چه نتایج و آثار مثبتی برای کشور رقم خورده و چه توفیقای به کف آمده است؛ ثالثاً پیام نوروزی هر سال، سنگ محکی برای دولتها، مجلسها و جریانات سیاسی خواهد بود تا با آن، میزان ولایتپذیری آنها تعیین شود و از این بابت نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند....»