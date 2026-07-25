جوان آنلاین: فیش حقوقی تیر ماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، از طریق ورود به سامانه غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و مراجعه به گزینههای مستمریبگیران / مشاهده فیش حقوقی مستمریبگیران و همچنین از طریق برنامه کاربردی «تأمین من» قابل دریافت است.
بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی، حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، بدون پرداخت مابهالتفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، به حساب آنها واریز شده است.
با اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۵، اما سازمان تأمیناجتماعی هنوز نتوانسته مابهالتفاوت دو ماه ابتدایی سال را پرداخت کند.