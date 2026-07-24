جوان آنلاین: محدودیت برق واحد‌های صنعتی مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی از شنبه، از دو روز به یک روز در هفته کاهش می‌یابد و حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای اجرای این برنامه اختصاص پیدا می‌کند. این ظرفیت از محل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در مصرف برق و افزایش تولید نیروگاه‌هایی تأمین شده است که طی یک هفته اخیر به شبکه سراسری متصل شده‌اند و به این ترتیب، امکان فعالیت منظم‌تر واحد‌های تولیدی در روز‌های اوج مصرف تابستان فراهم خواهد شد.



برنامه جدید تأمین برق صنایع از امروز اجرایی می‌شود و بر اساس آن، واحد‌های صنعتی مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، به جای دو روز، یک روز در هفته با محدودیت برق روبه‌رو خواهند بود تا تغییر در میانه روز‌های اوج مصرف تابستان انجام شود و کاهش زمان محدودیت برق را برای حل بخشی از واحد‌های تولیدی به همراه داشته باشد.

حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای اجرای این برنامه اختصاص یافته است و بخشی از این ظرفیت از محل صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته در مصرف برق به دست آمده و بخش دیگر نیز به افزایش تولید نیروگاه‌هایی مربوط است که طی یک هفته اخیر به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند و مجموعه این اقدامات، ظرفیت بیشتری برای تأمین برق صنایع ایجاد کرده و زمینه کاهش محدودیت هفتگی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی را فراهم کرده است.

کاهش یک روز از برنامه محدودیت برق، برای واحد‌های تولیدی از جنبه عملیاتی مهم است، چراکه فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به استمرار کار خطوط تولید وابسته است و قطع برق در زمان نامناسب، برنامه تولید را مختل می‌کند؛ لذا توقف تجهیزات، راه‌اندازی دوباره خطوط، تغییر برنامه شیفت‌ها و هماهنگی مجدد نیروی انسانی، هزینه‌هایی را به واحد‌های صنعتی تحمیل می‌کند که با کاهش تعداد روز‌های محدودیت، بخشی از این فشار کاهش خواهد یافت.

واحد‌های صنعتی برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج، برنامه کاری خود را تغییر داده‌اند و جابه‌جایی بخشی از شیفت‌های کاری از روز به شب، انتقال فعالیت‌ها از روز‌های غیرتعطیل به روز‌های تعطیل و اجرای برنامه‌های چرخشی، از جمله اقداماتی بوده است که صنایع برای همکاری با شبکه برق انجام داده‌اند و این تغییرات به کاهش مصرف در ساعات اوج کمک کرده و امکان استفاده بهتر از ظرفیت موجود شبکه را فراهم آورده است.

با وجود کاهش محدودیت برای ۴۸ شهرک صنعتی، برنامه مدیریت مصرف همچنان ادامه دارد و واحد‌های تولیدی باید زمان محدودیت برق خود را با برنامه فعالیتشان هماهنگ کنند و تفاوت اصلی برنامه جدید با وضعیت قبلی، کاهش تعداد روز‌هایی است که صنایع با محدودیت تأمین برق مواجه می‌شوند که به کارخانه‌ها فرصت بیشتری برای استفاده از ظرفیت تولید و تنظیم برنامه کاری می‌دهد.

۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به کمک تولید آمد

افزایش ظرفیت برق اختصاص‌یافته به صنایع از ترکیب چند اقدام انجام شده است، به طوری که صرفه‌جویی در مصرف برق، مدیریت بار شبکه و افزایش تولید نیروگاه‌هایی که به‌تازگی به شبکه سراسری متصل شده‌اند، منابع لازم برای تأمین این ظرفیت را فراهم کرده‌اند و این ظرفیت جدید در شرایطی به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کند که مصرف برق کشور در روز‌های گرم تابستان به دلیل افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و رشد تقاضا در ساعات اوج، افزایش پیدا می‌کند.

مدیریت مصرف در این دوره، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف مصرف‌کننده برق است و هرچه کاهش مصرف در ساعات اوج بیشتر باشد، امکان اختصاص ظرفیت بیشتری به بخش‌های دیگر فراهم می‌کند؛ لذا همکاری صنایع در تغییر ساعات فعالیت، یکی از ابزار‌های مدیریت بار شبکه بوده و در کنار افزایش تولید نیروگاه‌ها، زمینه کاهش محدودیت برق را فراهم کرده است.

برای واحد‌های تولیدی، پیش‌بینی‌پذیری برنامه تأمین برق اهمیت زیادی دارد. کارخانه‌ای که از زمان محدودیت برق اطلاع داشته باشد، می‌تواند برنامه تولید خود را تغییر دهد، شیفت‌ها را جابه‌جا کند و فعالیت‌های حساس را به زمان دیگری منتقل کند. کاهش تعداد روز‌های محدودیت، این امکان را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی عملیاتی را برای واحد‌های صنعتی ساده‌تر می‌کند.

برخی صنایع برای ادامه فعالیت در دوره محدودیت، بخشی از تولید خود را به ساعات شب منتقل کرده‌اند و اگرچه این اقدام به کاهش فشار شبکه در ساعات اوج کمک می‌کند، هزینه‌هایی مانند تغییر شیفت نیروی انسانی و افزایش هزینه‌های جانبی فعالیت را نیز به همراه دارد و البته کاهش محدودیت هفتگی، امکان استفاده بیشتر از ساعات عادی فعالیت را فراهم می‌کند و فشار ناشی از جابه‌جایی مداوم برنامه تولید را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، استمرار تأمین برق برای صنایع با زنجیره تأمین کالا نیز ارتباط مستقیم دارد و توقف تولید یک واحد صنعتی ممکن است برنامه تأمین مواد اولیه، تولید محصول و تحویل سفارش‌ها را تغییر دهد و هرچه محدودیت برق کوتاه‌تر و برنامه آن منظم‌تر باشد، هماهنگی میان مراحل مختلف تولید آسان‌تر خواهد بود.

کاهش محدودیت برق به سایر صنایع می‌رسد

کاهش محدودیت برق به ۴۸ شهرک صنعتی محدود نخواهد ماند و در صورت بهبود وضعیت تأمین برق، افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها و ادامه همکاری مشترکان در مدیریت مصرف، برنامه کاهش محدودیت برای سایر مشترکان صنعتی نیز دنبال خواهد شد و میزان و سرعت اجرای این برنامه به مقدار برق قابل دسترس در شبکه و شرایط مصرف در هفته‌های آینده بستگی دارد. ورود نیروگاه‌های جدید به مدار، افزایش تولید نیروگاه‌های موجود و صرفه‌جویی در مصرف، سه مسیر اصلی برای ایجاد ظرفیت بیشتر در شبکه هستند و هرچه ظرفیت تولید برق افزایش پیدا کند و مصرف در ساعات اوج بهتر مدیریت شود، امکان اختصاص برق بیشتری به بخش تولید فراهم خواهد شد.

تأمین برق پایدار، یکی از نیاز‌های اصلی فعالیت واحد‌های صنعتی است و کارخانه‌ها برای برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه، تنظیم شیفت کارکنان و تحویل محصولات به زمان‌بندی مشخص نیاز دارند و تغییرات ناگهانی در دسترسی به برق، هزینه فعالیت آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین کاهش محدودیت برق ۴۸ شهرک صنعتی در میانه تابستان، در شرایطی اجرا می‌شود که شبکه همچنان باید پاسخگوی تقاضای بالای مصرف باشد. از همین رو، ادامه این روند به افزایش ظرفیت تولید و همکاری مشترکان در مدیریت مصرف وابسته است و اگر ظرفیت جدید بیشتری وارد مدار شود و میزان مصرف در ساعات اوج کنترل شود، امکان کاهش محدودیت برای گروه‌های بیشتری از صنایع فراهم خواهد شد.