جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «مجموعه بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای درباره حضرت فاطمه (س) از سال ۱۳۵۱ هجری شمسی» را در خویش دارد. این تحقیق، ازسوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی انجام و به زیور طبع آراسته شده است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این کتاب، به نکات پی‌آمده اشارت برده است: «حقیقت عظیم، مجموعه‌ای است از سخنانی که حضرت آیت‌اللّه العظمی سید‌علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، از سال ۱۳۵۱ درباره حضرت فاطمه (س) ایراد کرده‌اند. موضوعاتی که در این کتاب گردآوری شده‌اند عبارت‌اند از: شخصیت حضرت فاطمه، ابعاد زندگی ظاهری و فضایل عملی حضرت فاطمه، مقامات معنوی حضرت فاطمه، برکات حضرت فاطمه، نمونه و الگو بودن حضرت فاطمه، وظیفه ما نسبت به حضرت فاطمه، انقلاب اسلامی و حضرت فاطمه و زن از دیدگاه اسلام و غرب. در نگارش کتابِ حقیقت عظیم، سه‌مرحله اصلی طی شده است: مرحله استخراج را که نخستین گام از مراحل شکل‌گیری این اثر است، گروه علمی سیره سیاسی اهل‌بیت (ع) با مراجعه به تمامی بیانات و دست‌نوشته‌های آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای آغاز کردند. در بخش مستندیابی برای موارد قرآنی، روایی و تاریخی، حداقل پنج‌منبع از منابع متقدم و معتبر شیعه و سنی (حتی‌الامکان تا پایان قرن ششم هجری) و نیز کتاب بحارالانوار به‌عنوان کتاب مرجع، مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش تدوین عناوین و تیتر‌های مناسب نیز، فهرستی از آیات و روایات و نمایه‌های لفظی (اَعلام، زمان‌ها، مکان‌ها) به‌صورت الکترونیکی و در قالب شناسه در این نسخه ارائه شده است....»

در بخشی از «حقیقت عظیم»، چنین می‌خوانیم: «فاطمه‌زهرا (س) به صورت، یک بشر و یک زن، آن هم زنی جوان است؛ اما در معنا، یک حقیقت عظیم، یک نور درخشان الهی، یک بنده‌صالح و یک انسان ممتاز و برگزیده است... اسلام با چه قدرت عجیبی توانسته است تربیت والای خود را به حدی برساند که یک زن جوان، در آن شرایط دشوار، بتواند این منزلت عالی را کسب کند. هم عظمت این موجود و این انسان والا شگفت‌انگیز است، هم مکتبی که این موجود عظیم‌القدر و جلیل‌المنزله را پدید آورده است... این خود یک معجزه‌اسلام است؛ فاطمه‌زهرا (س) در عمر کوتاه خود به مقامی می‌رسد که سیده‌نسا عالمین است. من نمی‌گویم حالا شما مثل آن بزرگوار عمل کنید؛ دهان امثال ما‌ها می‌چاید که بخواهیم تشبیه کنیم زندگی خودمان را به نزدیک آنها. این را نمی‌گوییم؛ نه از شما توقع داریم و نه از خودمان توقع داریم، اما او قله است و باید هر چه ممکن است به او نزدیک شد؛ در آن جهت باید حرکت کرد. آن زن نمونه‌ای که حیاتش با همه‌کوتاهی و عمر او در عین جوانی، الگویی برای همه‌مردان و زنان غیور و مؤمن و مسلمانان و حتی مردم غیرمسلمانی که با مقام آن بزرگوار آشنا باشند؛ است و ما باید از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم... قرن‌هاست که شیعه سعی کرده است تا معرفت به حق این بزرگوار پیدا کند؛ این یک مسئله است. ابعاد زندگی فاطمه زهرا استثنایی است؛ یعنی اینقدر ابعادش زیاد و مهم و سازنده و برانگیزاننده است که جا دارد که ما برای فهم و شناخت آن، کار زیادی بکنیم و تا حالا آن کار‌ها نشده. چقدر مطلب وجود دارد در باب فاطمه‌زهرا که اینها را ما باید به دنیا بگوییم، ابلاغ کنیم....»