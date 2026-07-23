سازمان هواشناسی کشور از تداوم ناپایداری‌های جوی در نقاط مختلف کشور خبر داد و برای روز‌های آتی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی استان‌های شمالی و جنوبی کشور پیش‌بینی کرد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده نگری، امروز؛ پنجشنبه اول مردادماه در برخی مناطق استان‌های زنجان، مازندران، شرق گیلان، جنوب اردبیل، جنوب آذربایجان شرقی، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، این وضعیت جوی روز جمعه در استان‌های اردبیل، مازندران و شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برقرار است.

همچنین، طی چهار روز آینده رشد ابر‌های همرفتی، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان (به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب) دور از انتظار نیست.

وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی کشور

بر اساس این گزارش، در پنج روز آینده برای مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور حاکم خواهد شد.

روز جمعه و شنبه، تنگه هرمز و تا روز دوشنبه، شرق دریای عمان مواج خواهد بود.

وضعیت هوای تهران

هوای پایتخت طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد شدید، احتمال گرد و خاک و رگبار و رعد و برق خواهد بود.

دمای هوای تهران در این بازه زمانی بین ۲۴ تا ۴۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.