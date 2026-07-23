کد خبر: 1370416
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

افت دلار و رشد نفت چه اثری بر قیمت جهانی طلا گذاشت؟

1 بازار جهانی طلا پس از ثبت بالاترین قیمت در بیش از دو هفته اخیر، در معاملات امروز با نوسان اندک همراه شد.

جوان آنلاین: قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه تغییر محسوسی نداشت و هر اونس طلای نقدی در سطح ۴۱۳۲ دلار و یک سنت معامله شد. همچنین قیمت هر اونس طلای آمریکا در بازار معاملات آتی برای تحویل ماه اوت با ۰.۴ درصد کاهش به ۴۱۳۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

به گزارش مهر، معاملات طلا در روز گذشته با قیمت ۴۱۶۵ دلار و ۸۷ سنت به پایان رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده از هفتم ژوئیه محسوب می‌شود.

جیگار تریودی، تحلیلگر ارشد تحقیقات در موسسه «ریلتینس سکیوریتیز»، اعلام کرد افزایش قیمت نفت باعث تشدید نگرانی‌ها درباره تورم شده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. این موضوع در کنار فشار بر ارزش دلار، رشد بیشتر قیمت طلا را محدود کرده است.

قیمت نفت در معاملات امروز تحت تأثیر تشدید تنش‌های نظامی آمریکا علیه ایران به بالاترین سطح خود در بیش از شش هفته گذشته رسید.

در مقابل، شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد کاهش یافت که باعث شد خرید طلا برای سرمایه‌گذاران دارنده سایر ارز‌ها ارزان‌تر شود.

همچنین بازده اوراق خزانه‌داری دو ساله آمریکا که حساسیت بالایی نسبت به تغییرات نرخ بهره دارد، به بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه اخیر رسید. افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره بازگشت فشار‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را افزایش داده است.

فدرال رزرو قرار است هفته آینده نشست سیاست‌گذاری خود را برگزار کند. انتظار می‌رود این بانک نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، هرچند بازار‌های مالی احتمال حداقل یک مرحله افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری را در نظر گرفته‌اند.

بر اساس ابزار «فدواچ» شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد.

در اروپا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها در ماه سپتامبر همچنان مطرح است.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۵۹ دلار و ۹۰ سنت رسید. پلاتین نیز با رشد ۰.۷ درصدی در سطح ۱۶۵۶ دلار و ۲۴ سنت معامله شد و پالادیوم با افزایش ۰.۸ درصدی به ۱۳۰۱ دلار و ۲۵ سنت رسید.

برچسب ها: بازار جهانی طلا ، قیمت نفت ، تورم قیمت
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